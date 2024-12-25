Motorola представила нові бюджетні смартфони серії Moto G (фото) — Finance.ua

Motorola представила нові бюджетні смартфони серії Moto G (фото) Сьогодні 03:19 — Технології&Авто

Motorola представила нові бюджетні смартфони серії Moto G (фото)

Motorola представила останні доповнення до лінійки Moto G — смартфони Moto G15, Moto G15 Power і Moto G05.

Про це пише Android Police.

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Компанія також презентувала ультрадешеву модель Moto E15. Нові пристрої оснащені надяскравими дисплеями, довговічними батареями і звуком Dolby Atmos.

Moto G15, G15 Power і G05 фокусуються на дисплеї та часі роботи батареї.

Виробник стверджує, що у них найяскравіші дисплеї у своєму ціновому діапазоні — хороший аргумент для доступних пристроїв, де видимість на відкритому повітрі — проблема.

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Усі чотири моделі працюють на одному і тому ж MediaTek Helio G81 Extreme SOC, тому основні відмінності полягають в екранах, батареях і камерах.

Moto G15: 6,7-дюймовий дисплей Full HD+, акумулятор ємністю 5200 мАг і чотири камери по 50 Мп.

Moto G15 Power: 6,7-дюймовий дисплей Full HD+, акумулятор ємністю 6000 мАг і чотири камери по 50 Мп.

Moto G05: 6,7-дюймовий РК-дисплей із частотою 90 Гц, динаміки Dolby Atmos із посиленням басів, чотири камери по 50 Мп.

Moto E15: 6,7-дюймовий РК-дисплей з частотою оновлення 90 Гц, основна камера 32 МП і роз’єм для навушників 3,5 мм.

Moto G15, G15 Power і G05 поставлятимуться з ОС Android 15 з коробки. E15 буде випущений з Android 14 (Go Edition) — легкою ОС для бюджетника.

Ці нові телефони з’являться на деяких ринках Європи, Близького Сходу, Латинської Америки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

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Про ціни поки що нічого не відомо, але пристрої Motorola серії G зазвичай перебувають у середньому ціновому діапазоні, тоді як E15, найімовірніше, буде ультрабюджетним.

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