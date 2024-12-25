Motorola представила нові бюджетні смартфони серії Moto G (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Motorola представила нові бюджетні смартфони серії Moto G (фото)

Технології&Авто
20
Motorola представила нові бюджетні смартфони серії Moto G (фото)
Motorola представила нові бюджетні смартфони серії Moto G (фото)
Motorola представила останні доповнення до лінійки Moto G — смартфони Moto G15, Moto G15 Power і Moto G05.
Про це пише Android Police.
Читайте також
Компанія також презентувала ультрадешеву модель Moto E15. Нові пристрої оснащені надяскравими дисплеями, довговічними батареями і звуком Dolby Atmos.
Motorola представила нові бюджетні смартфони серії Moto G (фото)
Moto G15, G15 Power і G05 фокусуються на дисплеї та часі роботи батареї.
Виробник стверджує, що у них найяскравіші дисплеї у своєму ціновому діапазоні — хороший аргумент для доступних пристроїв, де видимість на відкритому повітрі — проблема.
Читайте також
Усі чотири моделі працюють на одному і тому ж MediaTek Helio G81 Extreme SOC, тому основні відмінності полягають в екранах, батареях і камерах.
  • Moto G15: 6,7-дюймовий дисплей Full HD+, акумулятор ємністю 5200 мАг і чотири камери по 50 Мп.
  • Moto G15 Power: 6,7-дюймовий дисплей Full HD+, акумулятор ємністю 6000 мАг і чотири камери по 50 Мп.
  • Moto G05: 6,7-дюймовий РК-дисплей із частотою 90 Гц, динаміки Dolby Atmos із посиленням басів, чотири камери по 50 Мп.
  • Moto E15: 6,7-дюймовий РК-дисплей з частотою оновлення 90 Гц, основна камера 32 МП і роз’єм для навушників 3,5 мм.
Moto G15, G15 Power і G05 поставлятимуться з ОС Android 15 з коробки. E15 буде випущений з Android 14 (Go Edition) — легкою ОС для бюджетника.
Motorola представила нові бюджетні смартфони серії Moto G (фото)
Ці нові телефони з’являться на деяких ринках Європи, Близького Сходу, Латинської Америки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону.
Читайте також
Про ціни поки що нічого не відомо, але пристрої Motorola серії G зазвичай перебувають у середньому ціновому діапазоні, тоді як E15, найімовірніше, буде ультрабюджетним.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.