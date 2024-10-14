Які смартфони Motorola отримають Android 15 — Finance.ua

Які смартфони Motorola отримають Android 15 14.10.2024, 00:02 — Фондовий ринок

Які смартфони Motorola отримають Android 15

Історично склалося так, що Motorola трохи відстає від конкурентів, коли мова заходить про політику оновлення програмного забезпечення. Але компанія, ймовірно, поступово змінюватиме цей підхід.

Нещодавно Google випустила Android 15 у межах Android Open Source Project (AOSP), і виробники вже почали розкривати свої плани щодо розгортання нової версії.

Samsung і Nothing вже анонсували свої кастомні скіни, vivo випустила оновлення для трьох пристроїв. OPPO планує представити оновлення 17 жовтня. Тим часом на офіційній сторінці підтримки Motorola також можна знайти смартфони, які мають право на оновлення до Android 15.

Motorola не запропонувала загального списку пристроїв, які отримають оновлення, тож ресурс YTechB зібрав всі підтримувані пристрої в зручний список самотужки, і в ньому представлено чотири сімейства смартфонів — Motorola Edge, Moto G, Razr та така собі категорія «Різне». Серед сімейства Edge Android 15 отримають такі моделі:

Motorola Edge Plus 2023

Motorola Edge 2024

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 50

Edge 50 Fusion, 50 Neo, 50 Pro та 50 Ultra.

Серед представників сімейства Moto G будуть такі моделі, як:

Moto G Power 5G 2024

Moto G 5G 2024

Moto G Stylus 5G 2024

Moto G34 5G

Moto G35

Moto G45

Moto G55

Moto G75

Moto G85.

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