Які смартфони Motorola отримають Android 15 — Finance.ua

Які смартфони Motorola отримають Android 15
Історично склалося так, що Motorola трохи відстає від конкурентів, коли мова заходить про політику оновлення програмного забезпечення. Але компанія, ймовірно, поступово змінюватиме цей підхід.
Нещодавно Google випустила Android 15 у межах Android Open Source Project (AOSP), і виробники вже почали розкривати свої плани щодо розгортання нової версії.
Samsung і Nothing вже анонсували свої кастомні скіни, vivo випустила оновлення для трьох пристроїв. OPPO планує представити оновлення 17 жовтня. Тим часом на офіційній сторінці підтримки Motorola також можна знайти смартфони, які мають право на оновлення до Android 15.
Motorola не запропонувала загального списку пристроїв, які отримають оновлення, тож ресурс YTechB зібрав всі підтримувані пристрої в зручний список самотужки, і в ньому представлено чотири сімейства смартфонів — Motorola Edge, Moto G, Razr та така собі категорія «Різне». Серед сімейства Edge Android 15 отримають такі моделі:
- Motorola Edge Plus 2023
- Motorola Edge 2024
- Motorola Edge 40 Pro
- Motorola Edge 50
- Edge 50 Fusion, 50 Neo, 50 Pro та 50 Ultra.
Серед представників сімейства Moto G будуть такі моделі, як:
- Moto G Power 5G 2024
- Moto G 5G 2024
- Moto G Stylus 5G 2024
- Moto G34 5G
- Moto G35
- Moto G45
- Moto G55
- Moto G75
- Moto G85.
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