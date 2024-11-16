Motorola розробляє новий складаний смартфон Razr 50s — Finance.ua

Motorola розробляє новий складаний смартфон Razr 50s Сьогодні 03:12 — Технології&Авто

Motorola розробляє новий складаний смартфон Razr 50s

Motorola вже випустила складні моделі Razr 50 і Razr 50 Ultra. Нова серія Razr 50s може дебютувати зовсім скоро. Телефон Razr 50s вже помічений на платформі Geekbench кілька тижнів потому.

Про це пише 91 mobiles.

Motorola Razr 50s Ultra має номер моделі XT2451−6, як випливає з сертифікації Wireless Power Consortium. Максимальна потужність навантаження, зазначена в сертифікації, становить 15,0. Це означає, що Razr 50s Ultra може підтримувати бездротову зарядку потужністю 15 Вт.

Дизайн смартфона

Що стосується дизайну, Motorola Razr 50s Ultra має практично ідентичний вигляд, як і Razr 50 Ultra, з центральним отвором для селфі-камери і вузькими рамками. Верхня рамка також вміщує динамік.

Клавіша регулювання гучності і кнопка живлення розташовані на правій грані, а лоток для SIM-карти — на лівій. Внизу розташовані роз’єм USB Type-C для зарядки, отвори для динаміків і мікрофон.

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Перевернувши кришку, можна побачити великий додатковий екран у верхній частині задньої панелі, який доходить до шарніра.

Усередині екрана розташовані датчики подвійної камери і світлодіодний спалах. Нижня частина, судячи з усього, оброблена шкірою і містить фірмову виїмку Motorola і логотип Razr.

Крім сертифікації Wireless Consortium і SGS Fimko, складна модель була помічена на офіційному сайті Motorola US у списку сумісності зі слуховими апаратами з номерами моделей XT2451−1 і XT2451−2. Однак згадувана маркетингова назва — Motorola Razr+.

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Згадка нових номерів моделей з існуючою маркетинговою назвою може означати, що Motorola може припинити випуск поточної моделі, яка йде, і незабаром додати на її місце нову Razr 50s Ultra.

Однак це всього лише припущення, і воно поки що не підтверджене.

Усі ці появи в мережі припускають, що запуск нової серії Motorola Razr 50s може бути не за горами, пише ЗМІ.

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