Motorola підтвердила, що телефон з 200 Мп камерою з’явиться у липні — Finance.ua

Motorola підтвердила, що телефон з 200 Мп камерою з’явиться у липні

Motorola офіційно підтвердила, що випустить свій перший смартфон із 200-мегапіксельною камерою цього липня.

Про це компанія повідомила у китайській соціальній мережі Weibo.

Вона заявляє про свій новий смартфон як про «новий стандарт якості зображення».

Хоча Motorola не розкрила назву свого 200-мегапіксельного смартфона, чутки про нього вже ширяться мережею. Специфікації та рендери телефона також кілька разів потрапляли у витоки.

Повідомляється, що пристрій називатиметься Motorola Frontier і буде оснащений сенсором Samsung HP1.

Очікується, що поряд з основною камерою на 200 Мп у телефоні також буде надширококутна камера на 50 Мп та телеоб’єктив на 12 Мп. Також витоки свідчать, що селфі-камера на телефоні буде сенсором на 60 Мп. Інші чутки про характеристики Frontier включають від 8 до 12 ГБ оперативної пам’яті та 6,67-дюймову OLED-панель FHD+ із частотою 144 Гц.

Витоки також припускають, що Motorola Frontier буде оснащений найновішим процесором Snapdragon 8 Gen 1+. Швидше за все, це правда, тому що Motorola раніше згадувала майбутній телефон, який готує до випуску із саме цим чипом. Деякі припускають, що Motorola просувала Razr 3, який, як очікується, також міститиме новий процесор Qualcomm. Проте, цей останній тизер припускає, що Motorola може запустити Frontier раніше, ніж свою розкладачку. З іншого боку, також можливо, що компанія планує зробити великий фурор у липні та випустити новий Razr та 200-мегапіксельний флагман разом.

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