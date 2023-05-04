Moto G 5G (2023) отримав процесор Snapdragon і дисплей 120 Гц — Finance.ua
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Moto G 5G (2023) отримав процесор Snapdragon і дисплей 120 Гц

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Moto G 5G (2023) отримав процесор Snapdragon і дисплей 120 Гц
Moto G 5G (2023) отримав процесор Snapdragon і дисплей 120 Гц
Новинка бренду під назвою Moto G 5G (2023) представлена в середньому ціновому сегменті. Апарат отримав збалансовані характеристики для повсякденного використання: дисплей з плавною картинкою, АКБ зі швидкою зарядкою і основну камеру з можливістю зйомки при слабкому освітленні.
Обличчям Moto G 5G (2023) стала 6,5-дюймова IPS-панель з роздільною здатністю HD+ і частотою оновлення 120 Гц. За звук відповідають стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos, за продуктивність — процесор Qualcomm Snapdragon 480, що працює у зв’язці з 4 ГБ оперативної пам’яті. Обсяг внутрішнього накопичувача — 128 ГБ. До того ж передбачено слот для карти microSD (до 1 ТБ).
Роздільна здатність фронтальної камери становить 8 Мп, основної — 48 Мп. Вона отримала діафрагму f/1,7 і забезпечена додатковим 2-мегапіксельним модулем для розмиття фону. Максимальна роздільна здатність відео — 1080p при 30 fps. Новинка також отримала сканер відбитків пальців у кнопці ввімкнення, підтримку функції Face Unlock, 3,5-мм аудіороз’єм і акумулятор на 5000 мАг зі швидкою 15-ватною зарядкою.
Moto G 5G (2023) надійде в продаж у США 25 травня за ціною $250.
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За матеріалами:
itechua
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