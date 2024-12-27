Монетарна політика та обмінний курс: ставка підвищилась, гривня ослабла — Finance.ua

Монетарна політика та обмінний курс: ставка підвищилась, гривня ослабла Сьогодні 10:24 — Казна та Політика

Монетарна політика та обмінний курс: ставка підвищилась, гривня ослабла

В кінці листопада обмінний курс гривні вперше перевищив 41,5 грн за дол. США і після цього коливався в проміжку 41,5−41,8 грн за дол. До цього понад 4 місяці курс гривні залишався в проміжку 41,0−41,5 грн за дол.

Про це йдеться в дослідженні Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, наданому finance.ua.

Ослаблення гривні ймовірно відображає сезонне зростання попиту на іноземну валюту з боку юридичних осіб та збереження високого приватного попиту на валюту.

Втім ослаблення гривні стримував НБУ через збільшення продажу валюти на ринку. За останні три тижні (з 25 листопада до 13 грудня) інтервенції НБУ сягнули 2,56 млрд дол, що стало найвищим показником у другій половині року.

Міжнародні резерви НБУ повернулись до 39,9 млрд дол. на кінець листопада після спаду у попередні місяці.

У листопаді було зафіксовано новий пік залучень від донорів, які сягнули 6,2 млрд дол. у чистому вигляді насамперед за рахунок одноразового надходження коштів від США.

При цьому НБУ витратив лише 2,7 млрд дол. на інтервенції для балансування приватного попиту на валюту у листопаді (згадане вище зростання інтервенцій відбулось переважно вже у грудні).

За рахунок цього резерви залишаються на безпечному рівні і за оцінкою НБУ вони зможуть покрити 5 місяців майбутнього імпорту.

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