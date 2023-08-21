Молдова модернізує свою залізницю спеціально під експорт українського зерна — Finance.ua

Молдова модернізує свою залізницю спеціально під експорт українського зерна Сьогодні 05:56 — Аграрний ринок

Як відомо, російські окупанти вийшли із зернової угоди та здійснюють блокаду Чорного моря. Ворог намагається не лише позбавити Україну значної частини доходу, а й створити проблеми для глобальної продовольчої безпеки.

Як повідомив міністр європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску, його країна вже розпочала активну співпрацю з Україною, Румунією та рядом донорських організацій щодо модернізації залізничної інфраструктури. Мета — допомогти нашій державі експортувати зерно.

З першого дня повномасштабного вторгнення росії в Україну ми переконалися в тому, що експорт та імпорт з України та в Україну прискорюється. Ми бачимо, що Україна докладає величезних зусиль на полі бою. Але також важливо Україні підтримувати свою економічну життєдіяльність, свій експортний потенціал, — заявив міністр.

Попеску запевнив, що Молдова чудово розуміє важливість експорту зерна з України, адже ані ЄС, ані Близький Схід, ані країни Африки не повинні залежати від діяльності окупантів у Чорному морі.

«Ми повинні переконатися, що існує потужна інфраструктура, що розвивається, яка дозволить у наступні 10−20 років забезпечити економічні інтереси України, особливо якщо йдеться про харчовий ринок», — підкреслив посадовець.

Міністр підтвердив, що інфраструктура Молдови поки що не надто добре розвинена, але активна робота у цьому напрямку вже ведеться. Він додав, що рух товарів через його країну варто прискорити, тим паче коли йдеться про український експорт.

Телеканал 24 За матеріалами:

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