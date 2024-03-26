Мінінфраструктури обговорило з airBaltiс повернення в Україну — Finance.ua

Мінінфраструктури обговорило з airBaltiс повернення в Україну Сьогодні 15:46 — Казна та Політика

Мінінфраструктури обговорило з airBaltiс повернення в Україну

Команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури провела зустріч з представниками авіакомпанії airBaltic щодо повернення компанії на український ринок.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час зустрічі сторони обговорили підтримку українських аеропортів під час війни, а також стратегічні плани AirBaltic щодо повернення на український ринок після відкриття повітряного простору для цивільних польотів.

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«Авіакомпанія airBaltic наш давній та надійний партнер: з 2019 року з аеропортів „Бориспіль“ та „Львів“ було перевезено понад 300 тисяч пасажирів. До речі, літак компанії airBaltic останнім покинув літовище Борисполя у лютому 2022 року, перед закриттям повітряного простору», — прокоментував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

У Мінінфраструктури сподіваються, що авіакомпанія однією з перших повернеться на український ринок, щойно це стане безпечно.

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Нагадаємо, латвійська авіакомпанія airBaltic заснована в 1995 році. Її основним акціонером є держава Латвія, яка володіє 97,97% акцій. airBaltic пропонує сполучення з більш ніж 70 напрямками в Європі, на Близькому Сході, у Північній Африці та на Кавказі. Флот airBaltic складається з 47 літаків Airbus A220−300, що робить його одним із наймолодших парків у Європі.

Нагадаємо, раніше Кубраков заявляв , що Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень. Також консультації відбуваються з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.

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Генеральний директор Міжнародної ради аеропортів Європи (ACI Europe) Олів'є Янковець повідомляв , що для підтримки експлуатаційної готовності українських аеропортів потрібно 52 млн євро на рік.

Заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма казав , що Україна докладає значних зусиль для відновлення авіасполучення з Києва та Львова.

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