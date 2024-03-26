Мінінфраструктури обговорило з airBaltiс повернення в Україну — Finance.ua

Мінінфраструктури обговорило з airBaltiс повернення в Україну
Команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури провела зустріч з представниками авіакомпанії airBaltic щодо повернення компанії на український ринок.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Під час зустрічі сторони обговорили підтримку українських аеропортів під час війни, а також стратегічні плани AirBaltic щодо повернення на український ринок після відкриття повітряного простору для цивільних польотів.
«Авіакомпанія airBaltic наш давній та надійний партнер: з 2019 року з аеропортів „Бориспіль“ та „Львів“ було перевезено понад 300 тисяч пасажирів. До речі, літак компанії airBaltic останнім покинув літовище Борисполя у лютому 2022 року, перед закриттям повітряного простору», — прокоментував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
У Мінінфраструктури сподіваються, що авіакомпанія однією з перших повернеться на український ринок, щойно це стане безпечно.
Нагадаємо, латвійська авіакомпанія airBaltic заснована в 1995 році. Її основним акціонером є держава Латвія, яка володіє 97,97% акцій. airBaltic пропонує сполучення з більш ніж 70 напрямками в Європі, на Близькому Сході, у Північній Африці та на Кавказі. Флот airBaltic складається з 47 літаків Airbus A220−300, що робить його одним із наймолодших парків у Європі.
Нагадаємо, раніше Кубраков заявляв, що Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень. Також консультації відбуваються з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.
Генеральний директор Міжнародної ради аеропортів Європи (ACI Europe) Олів'є Янковець повідомляв, що для підтримки експлуатаційної готовності українських аеропортів потрібно 52 млн євро на рік.
Заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма казав, що Україна докладає значних зусиль для відновлення авіасполучення з Києва та Львова.
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