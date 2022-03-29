Мінфін розмістив військові облігації на 3,3 млрд грн — Finance.ua

Мінфін розмістив військові облігації на 3,3 млрд грн

Вчора 19:31 — Енергетика

Міністерство фінансів України 29 березня розмістило військові облігації на суму понад 3,3 млрд грн.

Про це повідомляється на сторінці Мінфіну в Telegram.

Мінфін розмістив військові облігації на шість місяців на 1,3 року під 10% та 11% відповідно.

За даними НБУ, станом на 21 березня понад 2 тисячі громадян і компаній придбали військові облігації на суму майже 4 млрд гривень та 742 тисячі доларів.

Нагадаємо, військові облігації — це різновид боргових цінних паперів України, які мають цільове призначення: фінансування армії.

Довідка Finance.ua:

кількість покупців військових облігацій серед населення та бізнесу за минулий тиждень зросла на 1 тисячу — до понад 3 тис.;



за військовими облігаціями податки не стягуються і 100% гарантуються державою. А дохідність за ними складає приблизно 10% річних для облігацій із випуском на 2 місяці та 11% для річних облігацій;



НБУ спростив порядок ідентифікації та верифікації покупців військових облігацій та зупинив здійснення виїзних перевірок з фінмоніторингу на період дії воєнного стану;

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