Мінфін розмістив військові облігації на 3,3 млрд грн — Finance.ua
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Мінфін розмістив військові облігації на 3,3 млрд грн

Вчора 19:31Енергетика
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Міністерство фінансів України 29 березня розмістило військові облігації на суму понад 3,3 млрд грн.
Про це повідомляється на сторінці Мінфіну в Telegram.
Мінфін розмістив військові облігації на шість місяців на 1,3 року під 10% та 11% відповідно.

Як придбати військові облігації України

За даними НБУ, станом на 21 березня понад 2 тисячі громадян і компаній придбали військові облігації на суму майже 4 млрд гривень та 742 тисячі доларів.
Нагадаємо, військові облігації — це різновид боргових цінних паперів України, які мають цільове призначення: фінансування армії.

Довідка Finance.ua:

  • кількість покупців військових облігацій серед населення та бізнесу за минулий тиждень зросла на 1 тисячу — до понад 3 тис.;
  • за військовими облігаціями податки не стягуються і 100% гарантуються державою. А дохідність за ними складає приблизно 10% річних для облігацій із випуском на 2 місяці та 11% для річних облігацій;
  • НБУ спростив порядок ідентифікації та верифікації покупців військових облігацій та зупинив здійснення виїзних перевірок з фінмоніторингу на період дії воєнного стану;

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
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