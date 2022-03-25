НБУ спростив покупку військових облігацій — Finance.ua

НБУ спростив покупку військових облігацій

Вчора 12:03 — Фондовий ринок

НБУ спростив покупку військових облігацій

Національний банк спростив порядок ідентифікації та верифікації покупців військових облігацій та зупинив здійснення виїзних перевірок з фінмоніторингу на період дії воєнного стану.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

«Національний банк України винятково для покупців облігацій внутрішньої державної позики „Військові облігації“ запровадив спрощений механізм ідентифікації та верифікації. Його застосування передбачено до громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, а також громадян інших країн, крім громадян російської федерації та республіки білорусь», — сказано в повідомленні.

Регулятор також зупинив на період дії воєнного стану проведення планових та позапланових виїзних перевірок банків та небанківських установ щодо здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства.

Ідентифікація та верифікація клієнтів для придбання ними військових облігацій

Перед відкриттям рахунку для придбання облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» банки можуть використовувати нову спрощену модель ідентифікації та верифікації фізичної особи:

отримати копії документів засобами дистанційних систем обслуговування, електронної пошти із застосуванням кваліфікованого електронного підпису/удосконаленого електронного підпису, інших дистанційних каналів зв’язку в межах технічних можливостей банку;

підписати КЕП отримані копії документів;

здійснити відеозв’язок з клієнтом, отримати згоду клієнта на відеозв’язок та фотофіксацію, зробити під час відеозв’язку фото особи та фото особи з ідентифікаційним документом та зберігати запис відеозв’язку.

Усі інші заходи у сфері фінансового моніторингу здійснюються банками під час обслуговування клієнта, але до проведення фінансової операції з відшкодування номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

Також підвищено ліміт для спрощених моделей верифікації з 40 тисяч гривень до 400 тисяч гривень на місяць.

Всі інші умови для спрощених моделей ідентифікації та верифікації залишилися без змін.

Зупинено проведення виїзних перевірок у сфері фінансового моніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства.

Національний банк зупинив на період дії воєнного стану проведення планових та позапланових виїзних перевірок, які передбачені Положенням про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Національний банк на період дії воєнного стану здійснюватиме безвиїзний нагляд у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації та моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

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