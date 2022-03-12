Мінекономіки запустило програму з допомоги перенесення потужностей підприємств на західну Україну — Finance.ua

«Запущено програму з релокації українських виробництв за підтримки держави. Підприємствам, що планують переміститись до безпечних областей, буде надана допомога у підборі місць для їх виробничих потужностей, перевезенні та розселенні персоналу, пошуку нових працівників», — заявили у міністерстві.
Для усіх підприємств будуть створені умови для забезпечення безкоштовного переїзду до місця тимчасового переміщення, а також для:
підбору відповідних площ для розміщення виробництва;
переміщення та розселення персоналу;
підбору працівників в місці дислокації після переїзду.
як показало дослідження, 83,2% опитаних читачів ain.ua зберегли роботу попри війну. При цьому, станом на 11 день повномасштабного вторгнення рф в Україну, 67,9% із них уже повернулись до виконання робочих задач.
українці, які втратили роботу через війну, можуть отримати 6 500 грн в межах єПідтримки. На допомогу можуть претендувати наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп, зареєстровані у тих областях, де ведуться найактивніші бойові ді.