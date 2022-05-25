Мінцифри розраховує збільшити частку ІТ-сектору до 10% ВВП — Finance.ua

Мінцифри розраховує збільшити частку ІТ-сектору до 10% ВВП

Вчора 17:42 — Казна та Політика

Мінцифри розраховує збільшити частку ІТ-сектору до 10% ВВП

Міністерство цифрової трансформації розраховує збільшити частку ІТ-сектору у ВВП України до 10%.

Про це під час International Diia Summit Brave Ukraine у Давосі заявив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Ми вкладали наше бачення у чотири цілі: трансформувати на 100% всі урядові сервіси на сферу онлайн, забезпечити 95% населення найкращою якістю інтернету, надати 6 млн українців основи цифрових навичок, збільшити частку ІТ у ВВП до 10%», — сказав Федоров.

У Мінцифри розраховують, що в майбутньому Україна позбавиться паперової бюрократії та перейде на кешлесс — повністю безготівкові розрахунки.

Як повідомлялося, з 8 лютого в Україні працює спеціальний правовий режим «Дія.City», який розроблено для розвитку IT-галузі. Мета проєкту — створити сприятливі умови для розвитку інноваційного і технологічного бізнесу.

Дія.City надає можливість обирати, який корпоративний податок сплачувати: податок на виведений капітал (ПнВК) у розмірі 9% або податок на прибуток — 18%. Також він запроваджує спеціальні ставки для працівників IT-компаній та гіг-спеціалістів: податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 5%, єдиний соціальний внесок — 22% від мінімальної зарплати, військовий збір — 1,5%. Якщо фахівець отримує понад 240 тис. євро на рік, то весь дохід вище від цього ліміту оподатковуватиметься ПДФО за ставкою 18%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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