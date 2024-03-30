Металургійні підприємства в Україні планують збільшити виробництво у цьому році — Finance.ua
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Металургійні підприємства в Україні планують збільшити виробництво у цьому році

Фондовий ринок
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Металургійні підприємства в Україні планують збільшити виробництво у цьому році
Металургійні підприємства в Україні планують збільшити виробництво у цьому році, Фото: depositphotos.com
Цьогоріч металургійні підприємства в Україні планують збільшити виробництво на 10−15% проти 2023 року.
Про це повідомив президент об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков в інтерв'ю галузевому виданню GMK Center.
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Каленков зазначає, що всі підприємства у 2024 році планують невелике зростання. Прогнозується, що виплавка сталі сягне 7−7,2 млн тонн, що не нижче, ніж у 2023 році.
Він сподівається, що гірничодобувні підприємства зможуть повернутися до завантаження своїх потужностей на 80−90% довоєнних показників 2021 року. Цього можна досягти за умови нормальної роботи логістики морським коридором.
«Якщо продовжить працювати морський коридор, то цьогоріч завдяки зростанню експорту продукції ГМК можна очікувати збільшення суттєвого експортної виручки насамперед за рахунок залізорудної сировини», — наголосив він.
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Проте нині експортери руди стикаються з проблемою пріоритету на користь агропродукції при перевезеннях залізницею у напрямку портів і портової перевалки.
З початку роботи коридору було відправлено понад 28 млн тонн експортних вантажів, з яких 2/3 — це вантажі АПК, а лише 1/3 — продукція ГМК.
Нагадаємо, функціонування морського коридору забезпечує перевезення 75% довоєнного товарообігу України.
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