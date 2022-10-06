Мешканці звільненого Лиману отримали перші пенсії та разові виплати — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мешканці звільненого Лиману отримали перші пенсії та разові виплати

Особисті фінанси
80
Мешканці звільненого Лиману отримали перші пенсії та разові виплати
Мешканці звільненого Лиману отримали перші пенсії та разові виплати
Мешканці звільненого міста Лиман Донецької області отримали перші пенсії та разові виплати.
Про це заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив у Телеграмі.
Він опублікував фото разом з керівником Донецької обласної військової адміністрації Павлом Кириленко біля в’їзду в Лиман. Тимошенко зазначив, що держава та міжнародні організації вже запустили гуманітарні вантажі до міста, яке Збройні Сили України звільнили кілька днів тому.
«Люди отримали перші пенсії та разові виплати. Все буде Україна!» — поінформував заступник керівника ОПУ.

Довідка Finance.ua:

  • з наступного місяця мешканці щойно звільнених від російських окупантів територій отримуватимуть додаткову грошову допомогу в розмірі 2 200 грн;
  • під час тимчасової окупації багато українців втратили водійські посвідчення та технічні паспорти на автомобілі. Втім, їх можна поновити після деокупації, розповіли в Міністерстві внутрішніх справ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.