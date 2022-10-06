Мешканці звільненого Лиману отримали перші пенсії та разові виплати — Finance.ua

Мешканці звільненого Лиману отримали перші пенсії та разові виплати Вчора 11:19 — Особисті фінанси

Мешканці звільненого Лиману отримали перші пенсії та разові виплати

Мешканці звільненого міста Лиман Донецької області отримали перші пенсії та разові виплати.

Про це заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив у Телеграмі

Він опублікував фото разом з керівником Донецької обласної військової адміністрації Павлом Кириленко біля в’їзду в Лиман. Тимошенко зазначив, що держава та міжнародні організації вже запустили гуманітарні вантажі до міста, яке Збройні Сили України звільнили кілька днів тому.

«Люди отримали перші пенсії та разові виплати. Все буде Україна!» — поінформував заступник керівника ОПУ.

Довідка Finance.ua:

з наступного місяця мешканці щойно звільнених від російських окупантів територій отримуватимуть додаткову грошову допомогу в розмірі 2 200 грн;

під час тимчасової окупації багато українців втратили водійські посвідчення та технічні паспорти на автомобілі. Втім, їх можна поновити після деокупації, розповіли в Міністерстві внутрішніх справ.



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Укрінформ За матеріалами:

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