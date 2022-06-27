Mastercard: 95% жителів Латинської Америки планують використовувати криптовалюти — Finance.ua

Mastercard: 95% жителів Латинської Америки планують використовувати криптовалюти Вчора 01:47 — Фінтех і Картки

Mastercard: 95% жителів Латинської Америки планують використовувати криптовалюти

Революція цифрових платежів, що розпочалася під час пандемії, стимулює інтерес та їх використання в Латинській Америці, оскільки 51% споживачів у регіоні здійснили як мінімум одну транзакцію з криптовалютою.

Про це сідчать результати опитування Mastercard.

Латиноамериканці все частіше звертаються до технологій для проведення своїх фінансових транзакцій, і очікується, що ця тенденція продовжуватиме зростати: переважна більшість (95%) планують використовувати цифровий спосіб оплати наступного року. — Уолтер Пімента, виконавчий віце-президент з продуктів та інжинірингу Mastercard у Латинській Америці та Карибському басейні

Більшість споживачів у регіоні (82% респондентів) заявили, що хотіли б, щоб функції, пов’язані з криптовалютою, були доступні безпосередньо у їхній нинішній фінансовій установі.

Опитування також показало, що споживачі відчували б себе більш впевнено, інвестуючи (69%) та здійснюючи/отримуючи платежі (67%) у криптовалютах, якби вони були випущені або забезпечені резервними фондами.

До речі, на платформі aStake можна пасивно заробляти на криптовалюті без технічних знань та спеціального обладнання з мінімальними інвестиціями від $15.

noworries За матеріалами:

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