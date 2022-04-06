Маск купив частину акцій Twitter — Finance.ua
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Маск купив частину акцій Twitter

Вчора 16:14Фондовий ринок
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Фото: FlickrФото: Flickr
Американський мільярдер Ілон Маск купив акції Twitter Inc. за 2,64 мільярда доларів.
Ця інформація міститься в документації, поданій до Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США 5 квітня, повідомляє CNBC.
Зазначається, що документ мільярдер подав за формою 13D, що означає, що інвестор має намір брати активну участь у роботі компанії. На день раніше Маск подав документ за формою 13G, що передбачає реєстрацію пасивної частки в компанії.
«А отже інвестор не має наміру здійснювати контроль», — сказано в повідомленні.
Також відомо, що, за даними на 5 квітня, Маску належить 73,115 млн акцій Twitter, або 9,1%. Станом на закриття торгів акціями Twitter у вівторок його частка оцінюється в 3,73 мільярда доларів.
Крім того, видання пише, що Маск почав купувати акції з кінця січня і здійснював угоди майже щодня. Найбільша угода була здійснена 7 лютого — купівля 4,8 млн акцій на суму 176 мільйонів доларів.
Повідомляється, що Маск увійде до складу ради директорів Twitter. Наразі він є членом ради, а його частка у компанії не може перевищувати 14,9%.
Зазначимо, минулого тижня Маск у своєму обліковому записі на платформі компанії заявив, що його «не влаштовує підхід цієї соцмережі до свободи слова, і він серйозно обмірковує створення нового майданчика».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Корреспондент.net
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