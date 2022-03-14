Луцька мерія скасовує безоплатний проїзд у тролейбусах — Finance.ua

З 15 березня проїзд у луцьких тролейбусах знову буде платним.
Про нововведення попередив луцький міський голова Ігор Поліщук під час ранкового звернення у понеділок, 14 березня.
«Сьогодні останній день, коли тролейбуси курсують безкоштовно. Тому що нам необхідно платити людям зарплату, за електроенергію, є також інші витрати на утримання підприємства, обслуговувати тролейбуси і так далі», — зазначив він.
Ціни:
як і до війни, вартість одного дорослого квитка становитиме 6 грн;
для школярів та учнів поїздка вартуватиме 3 грн.
Додамо, що безплатний проїзд у міських тролейбусах Луцька міськрада запровадила з 24 лютого, коли почалась війна.