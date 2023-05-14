Ліхтенштейн планує частково легалізувати криптовалюту — Finance.ua

Ліхтенштейн планує частково легалізувати криптовалюту Сьогодні 05:53 — Криптовалюта

Ліхтенштейн планує частково легалізувати криптовалюту

Князівство Ліхтенштейн хоче запровадити Bitcoin в якості способу оплати за державні послуги.

Про це повідомив глава уряду Ліхтенштейну Даніель Ріш в газеті «Handelsblatt».

«Можливість оплати за допомогою Bitcoin наближається», — заявив він. При цьому він не назвав конкретних термінів.

Згідно з поточним станом планування, цілком ймовірно, що князівство буде приймати депозити в Bitcoin і негайно обмінювати їх на національну валюту, швейцарський франк, вважає Ріш, який також є міністром фінансів князівства на додаток до своєї посади глави уряду.

Завдяки прямому обміну князівство буде звільнено від цінових ризиків, пов’язаних з коливаннями курсу криптовалюти.

Наразі князівство має бюджетний резерв у розмірі 2,2 мільярда швейцарських франків, що еквівалентно 2,5 річному бюджету. Ріш доручив групі експертів вивчити, чи можна частину цього резерву також інвестувати в криптовалюти. Висновки робочої групи наразі деталізуються.

noworries За матеріалами:

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