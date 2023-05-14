Ліхтенштейн планує частково легалізувати криптовалюту — Finance.ua
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Ліхтенштейн планує частково легалізувати криптовалюту

Криптовалюта
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Ліхтенштейн планує частково легалізувати криптовалюту
Ліхтенштейн планує частково легалізувати криптовалюту
Князівство Ліхтенштейн хоче запровадити Bitcoin в якості способу оплати за державні послуги.
Про це повідомив глава уряду Ліхтенштейну Даніель Ріш в газеті «Handelsblatt».
«Можливість оплати за допомогою Bitcoin наближається», — заявив він. При цьому він не назвав конкретних термінів.
Згідно з поточним станом планування, цілком ймовірно, що князівство буде приймати депозити в Bitcoin і негайно обмінювати їх на національну валюту, швейцарський франк, вважає Ріш, який також є міністром фінансів князівства на додаток до своєї посади глави уряду.

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Завдяки прямому обміну князівство буде звільнено від цінових ризиків, пов’язаних з коливаннями курсу криптовалюти.
Наразі князівство має бюджетний резерв у розмірі 2,2 мільярда швейцарських франків, що еквівалентно 2,5 річному бюджету. Ріш доручив групі експертів вивчити, чи можна частину цього резерву також інвестувати в криптовалюти. Висновки робочої групи наразі деталізуються.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
noworries
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