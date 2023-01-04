Lexus покращив RC та RC F — Finance.ua

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Lexus покращив RC та RC F

Фондовий ринок
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Lexus покращив RC та RC F
Компанія Lexus анонсувала швидкий запуск продажу та ціни оновлених спорткупе RC та RC F. Вони представлені на ринку вісім років, а останній рестайлінг пережили у 2019 році. Передбачалося, що 2023-го модель змінить покоління, але натомість Lexus продовжив її життєвий цикл ще однією порцією поліпшень. Зовнішні зміни звелися до нових дисків для RC F, натомість у салоні з’явився новий 10,3-дюймовий тачскрин мультимедійної системи.
З появою нового дисплея змінилося його місцеперебування — відтепер він не інтегрований у передню панель, а височить над нею. Нижче розташувалися дефлектори вентиляційної системи, а під ними — блок із розсипом аналогових кнопок. Сенсорна панель на центральному тунелі залишилася незмінною. Спортивний Lexus RC F своєю чергою отримав підкермові пелюстки нового дизайну.
Переглянули і комплектації. До списку оснащення включили розширений комплекс електронних систем безпеки Lexus Safety System+, зокрема для RC стала доступна функція розпізнавання пішоходів і велосипедистів у темряві. З технічних новацій — інші налаштування підсилювача керма у звичайного RC і нові пружини та стабілізатори у RC F.
Моторну гаму чіпати не стали. RC з індексом 300, як і раніше, пропонується з дволітровим двигуном на 245 сил, RC 350 — з агрегатом 3.5, що розвиває 318 кінських сил, а топовий RC F — з 481-сильною «вісімкою» об’ємом п’ять літрів. На відміну від інших ринків, у рідній Японії модель має лише задній привід.
Старт продажів намічено на січень, але приймання замовлень на покращений RC вже відкритий. Ціни починаються від 5814000 єн і досягають 14550000 єн.
За матеріалами:
nnews.com
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