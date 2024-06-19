Leroy Merlin заявила, що продовжить працювати в рф під іншою назвою — Finance.ua
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Leroy Merlin заявила, що продовжить працювати в рф під іншою назвою

Фондовий ринок
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Leroy Merlin заявила, що продовжить працювати в рф під іншою назвою
Leroy Merlin заявила, що продовжить працювати в рф під іншою назвою
Ритейлер товарів для ремонту та будівництва Леруа Мерлен (Leroy Merlin) проведе ребрендинг та продовжить роботу в росії вже під назвою Лемана Про.
Про це повідомило російське відділення компанії.
Ребрендинг проходитиме поетапно. Перші магазини оновлять до кінця 2024 року, а повністю його буде завершено у 2025 році. Компанія також оновить логотип.
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Нова назва компанії містить у собі складові французьких слів Leader (лідер ринку), Maison (будинок, простір) та Nature (природа — відсилання до екологічної та соціальної відповідальності). Частина «Pro» означає фокус на професіоналів у галузі будівництва та облаштування будинку, проактивний підхід та проектні рішення для клієнтів.
«Зміна бренду ніяк не вплине на поточну діяльність компанії, взаємини з партнерами, обслуговування клієнтів, роботу співробітників», — запевняє Leroy Merlin.
Леруа Мерлен з’явилась на ринку рф в 2004 році. Нині вона об’єднує 112 магазинів, 11 дарксторів та шість розподільчих центрів.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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