Латвія планує збільшити підтримку українських біженців на €10 мільйонів — Finance.ua

Латвія планує збільшити підтримку українських біженців на €10 мільйонів Сьогодні 19:30 — Особисті фінанси

Латвія планує збільшити підтримку українських біженців на €10 мільйонів

Уряд Латвії планує збільшити фінансування органів місцевого самоврядування приблизно на 10 мільйонів євро, щоб вони підтримали українців.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на портал правових актів TAP.

Як зазначається, 28 березня 2023 року було видано наказ про надання Міністерству охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку (VARAM) фінансування у розмірі 21 788 249 євро для покриття витрат органами місцевого самоврядування у 2023 році, які надавали підтримку громадянам України, включаючи проживання та харчування.

Тепер уряд планує збільшити фінансування до 32 152 527 євро, щоб і надалі покривати видатки на підтримку мігрантам з України.

Міністр фінансів Латвії має поінформувати Комісію Сейму з бюджету та фінансів (податків) про зміни в асигнуваннях. Якщо та не висуне заперечень протягом п’яти робочих днів після отримання відповідної інформації, то зміни в асигнуваннях будуть проведені.

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Нагадаємо, Міністерство економіки Латвії розробляє стратегію, яка покликана боротися з гострою нестачею робочої сили і полегшити процес залучення трудових мігрантів.

Глава Конфедерації роботодавців Латвії (LDDK) Андріс Біте підкреслив, що ситуація з доступністю робочої сили стає все більш серйозною. Людей не вистачає як у галузях, що потребують некваліфікованих кадрів, так і у сферах інтелектуальної праці.

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