Латвія планує збільшити підтримку українських біженців на €10 мільйонів — Finance.ua
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Латвія планує збільшити підтримку українських біженців на €10 мільйонів

Особисті фінанси
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Латвія планує збільшити підтримку українських біженців на €10 мільйонів
Латвія планує збільшити підтримку українських біженців на €10 мільйонів
Уряд Латвії планує збільшити фінансування органів місцевого самоврядування приблизно на 10 мільйонів євро, щоб вони підтримали українців.
Про це повідомляє Delfi з посиланням на портал правових актів TAP.
Як зазначається, 28 березня 2023 року було видано наказ про надання Міністерству охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку (VARAM) фінансування у розмірі 21 788 249 євро для покриття витрат органами місцевого самоврядування у 2023 році, які надавали підтримку громадянам України, включаючи проживання та харчування.
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Тепер уряд планує збільшити фінансування до 32 152 527 євро, щоб і надалі покривати видатки на підтримку мігрантам з України.
Міністр фінансів Латвії має поінформувати Комісію Сейму з бюджету та фінансів (податків) про зміни в асигнуваннях. Якщо та не висуне заперечень протягом п’яти робочих днів після отримання відповідної інформації, то зміни в асигнуваннях будуть проведені.
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Нагадаємо, Міністерство економіки Латвії розробляє стратегію, яка покликана боротися з гострою нестачею робочої сили і полегшити процес залучення трудових мігрантів.
Глава Конфедерації роботодавців Латвії (LDDK) Андріс Біте підкреслив, що ситуація з доступністю робочої сили стає все більш серйозною. Людей не вистачає як у галузях, що потребують некваліфікованих кадрів, так і у сферах інтелектуальної праці.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Укрінформ
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