Китайський технологічний гігант замінив кур'єрів-людей на гігантські дрони — Finance.ua
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Китайський технологічний гігант замінив кур'єрів-людей на гігантські дрони

Технології&Авто
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Китайський технологічний гігант замінив кур'єрів-людей на гігантські дрони
Китайський технологічний гігант замінив кур'єрів-людей на гігантські дрони
Світовий лідер у виробництві БПЛА, китайська компанія DJI, представила свій перший безпілотник-кур'єр для доставки посилок FlyCart 30.
БПЛА має 8 двигунів, розташованих попарно (вгорі та внизу) на чотирьох стійках. FlyCart 30 здатний перевозити до 30 кг корисного вантажу на дальність до 15 км на швидкості 70 км/год. Якщо зняти одну батарею, то вантажність зросте до 40 кг — дальність польоту при цьому скоротиться вдвічі.
FlyCart 30 доставляє вантаж двома способами. Перший — здійснивши посадку, коли вантаж знаходиться у 70-літровому вантажному відсіку. І другий — із положення зависання, коли вантаж кріпиться на тросі, з'єднаному з механічною лебідкою під днищем безпілотника.
Безпілотник керується оператором з відривом до 20 км. У цьому йому допомагають датчики GPS та HD-камери, встановлені на стабілізованому підвісі. Він може самостійно обходити перешкоди, використовуючи радар з фазованими антенними ґратами та системи бінокулярного бачення. При відмові двигунів спрацьовує аварійний парашут. Джерело живлення квадрокоптера, що самонагрівається, дозволяє літати йому в діапазоні температур від -20°C до +45°C.
Важливим бонусом для користувачів є можливість передавати керування дроном від оператора в пункті відправлення оператору в пункті доставки. У DJI повідомили, що ціна FlyCart 30 складе близько $42 000 за комплект, куди входять БПЛА, зарядний пристрій та 6 батарей.
За матеріалами:
noworries
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