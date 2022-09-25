Китайська CRRC представила перший магістральний електровоз Bison для ринку ЄС — Finance.ua
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Китайська CRRC представила перший магістральний електровоз Bison для ринку ЄС

Технології&Авто
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Китайська CRRC представила перший магістральний електровоз Bison для ринку ЄС
Китайська CRRC представила перший магістральний електровоз Bison для ринку ЄС, Фото: ЦТС
Китайська корпорація CRRC представила на виставці InnoTrans-2022 передсерійний зразок першого магістрального електровоза Bison для європейського ринку.
Багатосистемний гібридний електровоз, доповнений тяговими акумуляторами для руху неелектрифікованими шляхами, розроблений для угорського вантажного оператора Rail Cargo Hungaria (RCH) — дочірнього підприємства ÖBB за угодою, підписаною у вересні 2019 року.
Чтоирьохвісний локомотив потужністю 5600 кВт може курсувати лініями, електрифікованим на змінному струмі напругою 25 кВ, частотою 50 Гц або напругою 15 кВ, частотою 16,7 Гц.
Фото: ЦТС
Фото: ЦТС
При живленні від тягових акумуляторних батарей ємністю 200 кВт/год забезпечується потужність 350 кВт на обід колеса.
Сила тяги при рушанні в обох випадках становить 300 кН.
Максимальна швидкість електровоза — 140 км/год, маса — 90 тонн.
За матеріалами:
Центр транспортних стратегій
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