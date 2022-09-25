Китайська CRRC представила перший магістральний електровоз Bison для ринку ЄС — Finance.ua

Китайська CRRC представила перший магістральний електровоз Bison для ринку ЄС
Китайська корпорація CRRC представила на виставці InnoTrans-2022 передсерійний зразок першого магістрального електровоза Bison для європейського ринку.
Багатосистемний гібридний електровоз, доповнений тяговими акумуляторами для руху неелектрифікованими шляхами, розроблений для угорського вантажного оператора Rail Cargo Hungaria (RCH) — дочірнього підприємства ÖBB за угодою, підписаною у вересні 2019 року.
Чтоирьохвісний локомотив потужністю 5600 кВт може курсувати лініями, електрифікованим на змінному струмі напругою 25 кВ, частотою 50 Гц або напругою 15 кВ, частотою 16,7 Гц.
При живленні від тягових акумуляторних батарей ємністю 200 кВт/год забезпечується потужність 350 кВт на обід колеса.
Сила тяги при рушанні в обох випадках становить 300 кН.
Максимальна швидкість електровоза — 140 км/год, маса — 90 тонн.
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