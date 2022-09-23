Китай запускає тестування національної криптовалюти для більш ніж 360 мільйонів громадян — Finance.ua
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Китай запускає тестування національної криптовалюти для більш ніж 360 мільйонів громадян

Фінтех і Картки
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Китай запускає тестування національної криптовалюти для більш ніж 360 мільйонів громадян
Китай запускає тестування національної криптовалюти для більш ніж 360 мільйонів громадян
Заступник керівника Національного Банку Китаю Фань Іфей заявив про плани країни щодо розширення пілотних випробувань національної цифрової валюти (CBDC) e-CNY у чотирьох провінціях: Гуандун, Цзянсу, Хебей та Сичуань.
За його словами, ЦБ КНР збирається продовжувати дослідження у цьому напрямку, і зараз організація задоволена результатами виконаної роботи. Криптовалюта e-CNY стане доступною для більш ніж 360 мільйонів громадян Китаю.
Криптовалютний експеримент став наймасштабнішим з усіх дій, які будь-коли робила китайська влада щодо ринку цифрових активів. Попри це, у країні ще є 13 провінцій і регіонів, які не розпочали тестування цифрового юаня — включно з Сіньцзяном, Тибетом і Внутрішньою Монголією. Більшість цих провінцій мають не таку розвинену економіку та інфраструктуру, як ареали мегаполісів.
Аналізуючи перше тестування CBDC, яке відбулося ще у квітні 2020 року, Центральний банк Китаю висловив бажання повністю замінити готівку цифровим юанем у найближчому майбутньому. Станом на січень 2022 року, 261 мільйон китайських громадян створили цифрові гаманці для e-CNY і здійснили транзакції на суму понад $ 13 мільярдів — дані збиралися з моменту запуску пілотної програми.
Зазначимо, що Китай дозволив використовувати CBDC іноземним спортсменам під час зимових Олімпійських ігор 2022 року, які пройшли у Пекіні. Крім того, у серпні громадяни отримали можливість розплачуватися e-CNY на деяких маршрутах громадського транспорту. Додамо, що урядовці Китаю поки не стали відкрито заявляти про те, що CBDC стане доступним для всіх жителів країни.

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За матеріалами:
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