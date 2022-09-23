Китай запускає тестування національної криптовалюти для більш ніж 360 мільйонів громадян — Finance.ua

Китай запускає тестування національної криптовалюти для більш ніж 360 мільйонів громадян
Заступник керівника Національного Банку Китаю Фань Іфей заявив про плани країни щодо розширення пілотних випробувань національної цифрової валюти (CBDC) e-CNY у чотирьох провінціях: Гуандун, Цзянсу, Хебей та Сичуань.
За його словами, ЦБ КНР збирається продовжувати дослідження у цьому напрямку, і зараз організація задоволена результатами виконаної роботи. Криптовалюта e-CNY стане доступною для більш ніж 360 мільйонів громадян Китаю.
Криптовалютний експеримент став наймасштабнішим з усіх дій, які будь-коли робила китайська влада щодо ринку цифрових активів. Попри це, у країні ще є 13 провінцій і регіонів, які не розпочали тестування цифрового юаня — включно з Сіньцзяном, Тибетом і Внутрішньою Монголією. Більшість цих провінцій мають не таку розвинену економіку та інфраструктуру, як ареали мегаполісів.
Аналізуючи перше тестування CBDC, яке відбулося ще у квітні 2020 року, Центральний банк Китаю висловив бажання повністю замінити готівку цифровим юанем у найближчому майбутньому. Станом на січень 2022 року, 261 мільйон китайських громадян створили цифрові гаманці для e-CNY і здійснили транзакції на суму понад $ 13 мільярдів — дані збиралися з моменту запуску пілотної програми.
Зазначимо, що Китай дозволив використовувати CBDC іноземним спортсменам під час зимових Олімпійських ігор 2022 року, які пройшли у Пекіні. Крім того, у серпні громадяни отримали можливість розплачуватися e-CNY на деяких маршрутах громадського транспорту. Додамо, що урядовці Китаю поки не стали відкрито заявляти про те, що CBDC стане доступним для всіх жителів країни.
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