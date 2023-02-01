Київ відновлює будівництво пішохідного мосту на Оболоні — Finance.ua

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Київ відновлює будівництво пішохідного мосту на Оболоні

Казна та Політика
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Київ відновлює будівництво пішохідного мосту на Оболоні
Київ відновлює будівництво пішохідного мосту на Оболоні, Фото: Віталій Кличко
Столична влада продовжить будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на Оболонський острів.
Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.
«Столиця продовжить будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів Оболонський, яке здійснює з 2020 року коштом меценатів. Гроші з міського бюджету не залучаємо. Київ отримав кошти на продовження будівництва від Метрополії Великого Парижа. Це — цільові кошти, які іноземні партнери виділили нам на зведення саме цього об’єкта», — написав він.
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На початок 2023 року вже встановили три опори мосту. За кошти, що надав Париж, завершать встановлення четвертої опори, закуплять і встановлять допоміжні й частково прогонні конструкції, придбають металоконструкції.
За проєктом, міст спиратиметься на чотири опори, дві з яких розташовані у протоці. Ширина пішохідного об’єкту буде 4 м, довжина — 164 м.
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«Міст буде комфортним для пересування маломобільних груп населення. Проходу маломірних суден до затоки Оболонь об‘єкт не заважатиме. Оболонський острів облаштуємо як сучасну зону відпочинку для киян зі збереженням флори і фауни», — додав Кличко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
lb.ua
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