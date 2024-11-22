Київ отримав рекордний туристичний збір під час воєнного стану — Finance.ua

Київ отримав рекордний туристичний збір під час воєнного стану Сьогодні 15:44 — Фондовий ринок

Київ отримав рекордний туристичний збір під час воєнного стану

Рекордні надходження туристичного збору під час воєнного стану: сфера поступово відновлюється.

Про це повідомили в Управлінні туризму та промоцій КМДА.

На сьогодні надходження від туристичного збору Києва складають 47,95 млн грн, що вже перевищило суму надходжень за весь 2023 рік, яка дорівнювала 38,5 млн грн.

Такі показники демонструють стійкість та високий потенціал індустрії гостинності столиці попри всі виклики сьогодення, заначили в КМДА.

1 188 466 іноземців. Для порівняння, протягом 2023 року країну відвідало майже 2,5 мільйони іноземних громадян. Нагадаємо, згідно з офіційною статистикою , у період з 1 січня по 1 липня 2024 року в Україну в’їхалоДля порівняння, протягом 2023 року країну відвідало майже 2,5 мільйони іноземних громадян.

Мета вʼїзду

Більшість з цих відвідувачів, а саме 1 142 036 осіб (96,09%), приїхали з приватною метою;

ще 44 503 особи (3,74%) становили обслуговуючий персонал транспортних засобів;

1 041 особа (0,09%) подорожували транзитом через Україну;

лише 680 іноземців (0,06%) вказали мету свого в’їзду як туризм;

198 (0,02%) — службова мета;

8 осіб (0,001%) прибули на навчання. Усі 8 студентів були з Польщі.

ТОП-10 країн, з яких приїздили в Україну найчастіше:

Молдова — 519 906 громадян;

Румунія — 208 9693;

Польща — 108 080;

Угорщина — 60 442;

Словаччина — 31 715;

Туреччина — 24 194;

Ізраїль — 23 918;

США — 21 925;

Німеччина — 20 788;

Сирія — 14 859.

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