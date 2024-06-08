Купівля товарів в інтернеті: коли закон не зможе захистити покупця — Finance.ua
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Купівля товарів в інтернеті: коли закон не зможе захистити покупця

Особисті фінанси
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Купівля товарів в інтернеті: коли закон не зможе захистити покупця
Купівля товарів в інтернеті: коли закон не зможе захистити покупця
Покупка товарів в інтернеті у фізичних осіб може спричинити проблеми, пов’язані з захистом прав споживача, якщо продукт виявиться низької якості.
Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.
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Зазначається, що платформи спільного доступу і дошки оголошень в мережі Інтернет є сторінками для розміщення оголошень, у тому числі і оголошень фізичних осіб (громадян), які не є суб'єктами господарювання.
У відомстві наголосили, у випадку придбання громадянином товару чи замовлення послуги у іншої фізичної особи, їх взаємовідносини не підпадають під регулювання Закону України «Про захист прав споживачів».
Тому у Держпродспоживслужби відсутні правові підстави для вжиття будь-яких заходів до таких продавців.
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Водночас у повідомленні нагадують, що суб'єктами господарювання є:
  • господарські організації - юридичні особи, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку, та мають найменування, яке містить інформацію про його організаційно-правову форму (ТОВ, ПП, АТ, ПАТ тощо);
  • громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці (ФОП).
Споживачів закликають свідомо підходити до вибору товару і замовлення послуг, адже повноваження із захисту прав споживачів відомства поширюються тільки на діяльність продавців, зареєстрованих в установленому порядку та які працюють офіційно, відповідно до вимог законодавства.
За матеріалами:
Finance.ua
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