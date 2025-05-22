Криза Nissan: хто може врятувати компанію — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Криза Nissan: хто може врятувати компанію

32
Тoyota запропонувала підтримку Nissan, який знаходиться у глибокій кризі. На початку цього року Nissan вів активні переговори із Honda. Компанії були близькі до угоди про злиття, яка мала допомогти Nissan вибратися з кризи, проте угода зірвалася.
Про це повідомляє Mainichi.
Читайте також
За даними японських ЗМІ, Toyota готова підтримати одного з головних конкурентів. Яку саме підтримку запропонувала Toyota, невідомо. Ні Nissan, ні Toyota інформацію про лютневі переговори не підтвердили.
Читайте також
Однак такий крок з боку Toyota виглядає логічно: аналітики вважають, що автогігант навряд чи проґавить можливість скористатися хисткою позицією конкурента. Це римується з поведінкою Toyota протягом багатьох років.
Так, майже 60 років тому вона придбала 0,22 відсотка акцій Daihatsu і поступово нарощувала свою частку, доки остаточно не поглинула компанію у 2016 році. Крім того, Toyota володіє 20 відсотками акцій Subaru, п’ятьма відсотками Suzuki та Mazda.
Читайте також
Nissan же, як і раніше, відкритий для нових пропозицій, але його головна мета найближчим часом — вирішення фундаментальних внутрішніх проблем.
Згідно з планом, озвученим топ-менеджментом компанії, на бренд чекає радикальне перетворення за рахунок скорочення як потужностей, так і персоналу.
Nissan звільнить близько 20 тисяч співробітників, закриє сім із 17 заводів по всьому світу, скоротить кількість використовуваних платформ і спростить виробництво запчастин.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems