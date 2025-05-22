Криза Nissan: хто може врятувати компанію — Finance.ua

Криза Nissan: хто може врятувати компанію Сьогодні 18:00

Тoyota запропонувала підтримку Nissan, який знаходиться у глибокій кризі. На початку цього року Nissan вів активні переговори із Honda. Компанії були близькі до угоди про злиття, яка мала допомогти Nissan вибратися з кризи, проте угода зірвалася.

Про це повідомляє Mainichi

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За даними японських ЗМІ, Toyota готова підтримати одного з головних конкурентів. Яку саме підтримку запропонувала Toyota, невідомо. Ні Nissan, ні Toyota інформацію про лютневі переговори не підтвердили.

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Однак такий крок з боку Toyota виглядає логічно: аналітики вважають, що автогігант навряд чи проґавить можливість скористатися хисткою позицією конкурента. Це римується з поведінкою Toyota протягом багатьох років.

Так, майже 60 років тому вона придбала 0,22 відсотка акцій Daihatsu і поступово нарощувала свою частку, доки остаточно не поглинула компанію у 2016 році. Крім того, Toyota володіє 20 відсотками акцій Subaru, п’ятьма відсотками Suzuki та Mazda.

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Nissan же, як і раніше, відкритий для нових пропозицій, але його головна мета найближчим часом — вирішення фундаментальних внутрішніх проблем.

Згідно з планом, озвученим топ-менеджментом компанії, на бренд чекає радикальне перетворення за рахунок скорочення як потужностей, так і персоналу.

Nissan звільнить близько 20 тисяч співробітників, закриє сім із 17 заводів по всьому світу, скоротить кількість використовуваних платформ і спростить виробництво запчастин.

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