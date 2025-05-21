Наступне покоління Nissan Terrano виявилося черговим «близнюком» Duster — Finance.ua

Наступне покоління Nissan Terrano виявилося черговим «близнюком» Duster Сьогодні 22:40 — Технології&Авто

Nissan Terrano зник із модельного ряду японського бренду ще у 2022 році, однак це не означає остаточне прощання з цією назвою. Нові чутки з Японії натякають на можливе відродження популярного кросовера, який, як і раніше, може отримати платформу від нового Renault Duster.

На хвилі цих розмов студія Enhance_Cars представила власне бачення нового покоління Terrano, опублікувавши неофіційні рендери майбутньої моделі.

Судячи з візуалізацій, потенційний Terrano успадкував силует та боковини від Duster, проте передню частину оформлено у фірмовому стилі актуальних моделей Nissan. Зокрема, дизайнер черпав натхнення в образі нового покоління Nissan Patrol — це помітно за характерною решіткою радіатора з дрібною сіткою та сучасними світлодіодними фарами.

Втім, світлотехніка майбутнього Terrano отримала власний характер: замість традиційного С-подібного підпису, як у Patrol, тут використано фари у формі бумерангів, що надає кросоверу більш динамічного вигляду.

У разі ухвалення рішення про серійне виробництво, новий Terrano побудують на платформі CMF-B, яка вже використовується для третьої генерації Renault Duster. Від нього ж автомобіль може запозичити і лінійку двигунів — серед яких бензинові агрегати та модифікації, що працюють на пропані.

Також можливе впровадження гібридних версій: повноцінного гібрида E-Tech та м’якого гібрида з 48-вольтовою системою. Дизельних моторів у новій моделі, як і у Duster, не передбачається.

uamotors За матеріалами:

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