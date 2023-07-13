Криптовалюта, пов’язана з технологічним стартапом Ілона Маска, раптово зросла на 750% — Finance.ua
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Криптовалюта, пов’язана з технологічним стартапом Ілона Маска, раптово зросла на 750%

Криптовалюта
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Криптовалюта, пов’язана з технологічним стартапом Ілона Маска, раптово зросла на 750%
Криптовалюта, пов’язана з технологічним стартапом Ілона Маска, раптово зросла на 750%
Криптовалютний токен XAI за останні 24 години здійснив вражаючий стрибок курсу на 750%. Аналітики відзначили безпрецедентний сплеск цінової активності віртуальної монети після офіційного запуску стартапу зі штучного інтелекту, очолюваного Ілоном Маском — xAI.
Однак експерти ринку попереджають — інвесторам слід ретельно зважити ризики, перш ніж активно скуповувати монету. Наявність низьких обсягів торгів свідчить про те, що XAI може бути дуже вразливою до ринкових маніпуляцій та екстремальних цінових коливань.
На момент написання новини (станом на ранок 13 липня) токен торгується за $0,4 358 при ринковій капіталізації всього $431,071. Трейдери оформили добові торгові угоди на суму $346,544.
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Зазначимо, що на відміну від чинної X Corp. Ілона Маска, xAI працюватиме як окрема структура. Однак, Маск запевнив, що стартап співпрацюватиме й з іншими його компаніями.
Мільярдер очолить команду xAI, до якої увійдуть авторитетні фахівці з досвідом роботи у технокомпаніях DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla та науковці з Університету Торонто.
Останній стрибок Маска у сферу штучного інтелекту не став несподіванкою для завзятих прихильників його проектів. Попередні згадки про намір бізнесмена розробити TruthGPT як альтернативу ChatGPT лише підігрівали очікування від його амбітних прагнень.
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Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
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