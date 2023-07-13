Новий конкурент OpenAI: Ілон Маск офіційно запустив компанію xAI — Finance.ua

Новий конкурент OpenAI: Ілон Маск офіційно запустив компанію xAI Сьогодні 21:31

Новий конкурент OpenAI: Ілон Маск офіційно запустив компанію xAI

Ілон Маск, генеральний директор Tesla і SpaceX і власник Twitter, оголосив про дебют компанії з розробки та дослідження штучного інтелекту xAI, що матиме на меті «зрозуміти справжню природу Всесвіту».

Як повідомляє CNBC, в новій компанії є колишні співробітники DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Twitter і Tesla, які працювали над проєктами штучного інтелекту, включаючи AlphaCode від DeepMind і чат-боти GPT-3.5 і GPT-4 від OpenAI.

Що відомо про xAI?

Одним із радників стартапу буде Ден Хендрікс, виконавчий директор Центру безпеки штучного інтелекту, некомерційної організації з Сан-Франциско, яка опублікувала в травні листа, з закликом «пом'якшити ризик зникнення людства через штучний інтелект», порівнявши загрозу ШІ з пандеміями та ядерною війною.

Загалом серед членів команди xAI є колишні співробітники DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Twitter і Tesla, які працювали над проектами, включаючи AlphaCode від DeepMind і чат-боти GPT-3.5 і GPT-4 від OpenAI.

Схоже, Маск створює xAI, щоб конкурувати з такими компаніями, як OpenAI, Google і Anthropic. Проте за словами Грега Янга, співзасновника xAI, стартап заглибиться в «математику глибокого навчання» і «розробить „теорію всього“ для великих нейронних мереж», щоб вивести ШІ «на наступний рівень», щоб це не означало.

Чого очікувати?

Хоча про офіційний запуск xAI Маск оголосив лише зараз, чутки про цю компанію ходили вже давно. Ще у квітні 2023 року Financial Times повідомляв, що Маск купує тисячі графічних процесорів від Nvidia, які потрібні для тренування великої мовної моделі (LLM).

Того ж місяця Маск поділився деталями своїх планів щодо нового інструменту штучного інтелекту під назвою «TruthGPT» під час інтерв'ю на каналі Fox News, додавши, що він побоюється, що наявні компанії штучного інтелекту надають пріоритет «політично коректним» системам.

Крім того, сам Маск вважає розвиток технологій в області штучного інтелекту «найбільшим ризиком для людської цивілізації», про що він заявляє ще з 2018 року, регулярно вимагаючи то державного контролю то свідомого припиняння розробок самими компаніями.

До речі, у статті за посиланням нижче ми розповіли про три приклади заробітку за допомогою штучного інтелекту. Таким чином можна збільшити свій дохід, використовуючи можливості нейромережі.

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