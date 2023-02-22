Країни Балтії та Польща пропонують спростити введення санкцій проти родичів олігархів рф — Finance.ua
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Країни Балтії та Польща пропонують спростити введення санкцій проти родичів олігархів рф

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Країни Балтії та Польща хочуть полегшити запровадження санкцій проти членів сімей та оточення найбагатших людей росії, але стикаються з опором з боку Угорщини.
Як повідомляє «Європейська правда», про це пише Politico із посиланням на дипломатів ЄС.
Згідно з чинними правилами, ЄС може заморозити активи і накласти візові заборони на «провідних бізнесменів, які працюють в росії».
Литва, Латвія, Естонія та Польща пропонують розширити це визначення, включивши до нього «їхніх найближчих родичів або інших фізичних осіб, які отримують вигоду від них».
ЄС запровадив санкції проти понад 1400 осіб у зв’язку з діями росії в Україні, багато з яких є російськими олігархами. Ще 96 осіб можуть бути додані до наступного пакету санкцій ЄС, свідчать проекти документів, з якими ознайомилося видання.
Включення членів сімей олігархів та інших пов’язаних з олігархами осіб дозволило б накласти санкції на тисячі людей без необхідності доводити, що вони безпосередньо причетні до війни в Україні або діють в економічних інтересах російської держави.
Це могло б, наприклад, стосуватися колишньої дружини президента росії Людмили Очеретної, дочки якої потрапили під санкції, але не вона сама, та інших членів оточення олігархів або політиків.
За словами одного з дипломатів, хоча деякі країни мали сумніви, експерти з правових питань над цим працюють.
За матеріалами:
Економічна Правда
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