Кожен вагон «Укрзалізниці» у липні перевіз у середньому на 14% більше пасажирів ніж минулого року — Finance.ua

Кожен вагон «Укрзалізниці» у липні перевіз у середньому на 14% більше пасажирів ніж минулого року Сьогодні 07:12 — Фондовий ринок

Кожен вагон «Укрзалізниці» у липні перевіз у середньому на 14% більше пасажирів ніж минулого року

Кількість доступних для перевезення вагонів у порівнянні з липнем 2024 року зменшилася на 189 через старіння та ворожі обстріли.

Про це повідомляє Укрзалізниця

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«Щоб якнайбільше пасажирів подорожували, з початку року ми додали 39 новозбудованих вагонів. Але, на жаль, загальні темпи старіння та списання вагонів наразі випереджають темпи оновлення» — пишуть в компанії.

Кількість пасажирів, які подорожують на пільгових умовах, також зростає.

Групи дітей направляють на відпочинок, військових — на відновлення чи у відрядження, внутрішньо переміщені особи виїжджають із небезпечних зон.

За місяць перевезли 116 тис. дітей та їх супроводжуючих — на 31% більше, ніж торік.

Також у липні подорожували 44 тис. військовослужбовців і членів їхньої родини (у липні 2024 року — 19 000).

Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 1 серпня в тестовому режимі вводить верифікацію через «Дія.Підпис» для низки популярних поїздів.

«Продовжуємо використовувати всі способи, щоб зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків. Відтак з 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через «Дія.Підпис», — кажуть в УЗ.

Укрзалізниця ввела верифікацію через Дія. Підпис при купівлі квитків на 3 потяги:

1. № 29/30 Київ — Ужгород,

2. № 12 Львів — Одеса,

3. № 27/28 Київ — Чоп.

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