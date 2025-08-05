Кожен вагон «Укрзалізниці» у липні перевіз у середньому на 14% більше пасажирів ніж минулого року — Finance.ua
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Кожен вагон «Укрзалізниці» у липні перевіз у середньому на 14% більше пасажирів ніж минулого року

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Кожен вагон «Укрзалізниці» у липні перевіз у середньому на 14% більше пасажирів ніж минулого року
Кожен вагон «Укрзалізниці» у липні перевіз у середньому на 14% більше пасажирів ніж минулого року
Кількість доступних для перевезення вагонів у порівнянні з липнем 2024 року зменшилася на 189 через старіння та ворожі обстріли.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
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«Щоб якнайбільше пасажирів подорожували, з початку року ми додали 39 новозбудованих вагонів. Але, на жаль, загальні темпи старіння та списання вагонів наразі випереджають темпи оновлення» — пишуть в компанії.
Кількість пасажирів, які подорожують на пільгових умовах, також зростає.
Групи дітей направляють на відпочинок, військових — на відновлення чи у відрядження, внутрішньо переміщені особи виїжджають із небезпечних зон.
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За місяць перевезли 116 тис. дітей та їх супроводжуючих — на 31% більше, ніж торік.
Також у липні подорожували 44 тис. військовослужбовців і членів їхньої родини (у липні 2024 року — 19 000).
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Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 1 серпня в тестовому режимі вводить верифікацію через «Дія.Підпис» для низки популярних поїздів.
«Продовжуємо використовувати всі способи, щоб зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків. Відтак з 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через «Дія.Підпис», — кажуть в УЗ.
Укрзалізниця ввела верифікацію через Дія. Підпис при купівлі квитків на 3 потяги:
  • 1. № 29/30 Київ — Ужгород,
  • 2. № 12 Львів — Одеса,
  • 3. № 27/28 Київ — Чоп.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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