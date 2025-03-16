Кожен п’ятий працівник в ІТ обирає гіг-контракт для працевлаштування — Finance.ua

Кожен п’ятий працівник в ІТ обирає гіг-контракт для працевлаштування
Згідно з опитуванням ІТ-працівників у 2022−2024 роках популярність гіг-контрактів зростала.
Про це йдеться у дослідженні AIN «10 років в ІТ».
У 2024 році кількість гіг-контрактів зросла до 12,5% серед усіх типів легального працевлаштування.
Темпи зростання кількості ФОП і зайнятих працівників у субʼєктів господарювання стають нижчими.
Водночас знижується частка працевлаштованих нелегально на мінімальну заробітну плату з рештою «у конверті».
Переваги гіг-контрактів
Укласти гіг-контракт можуть працівники з компаніями, що зареєстровані в «Дія.City».
Читайте також
Перевагами вважається спрощення бюрократичних процесів, соціальний захист працівника навіть під час тимчасового працевлаштування та спрощення обліку працівників для роботодавця.
Нагадаємо, найвища медіанна зарплата в IT серед нетехнічних спеціалістів — у юристів ($2415), найнижча — у сапорт і адміністративного персоналу ($900−1100). Поступово зростають медіанні зарплати фахівців з маркетингу, продажів/біздеву, PR -менеджерів і техрайтерів.
Поділитися новиною