Концерн Rheinmetall заявив про значне збільшення прибутку на тлі війни в Україні — Finance.ua
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Концерн Rheinmetall заявив про значне збільшення прибутку на тлі війни в Україні

Фондовий ринок
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Концерн Rheinmetall заявив про значне збільшення прибутку на тлі війни в Україні
Концерн Rheinmetall заявив про значне збільшення прибутку на тлі війни в Україні
Найбільший виробник військової техніки та озброєнь у Німеччині та ЄС концерн Rheinmetall заявив про значне підвищення прибутку на тлі різкого зростання попиту на зброю та боєприпаси.
Компанія не уточнила, які саме замовлення допомогли перевершити прогнозований прибуток на 15%, але вторгнення росії в Україну призвело до різкого зростання попиту на продукцію оборонної галузі.
«Операційний прибуток значно перевищує очікуваний, головним чином, через активну динаміку ринку технологій безпеки, особливо у тому, що стосується зброї та боєприпасів», — йдеться у заяві концерну.
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Інші оборонні підрядники також відзначають зростання прибутку, оскільки країни ЄС одночасно постачають зброю в Україну і поповнюють власні запаси, які суттєво скоротилися після закінчення холодної війни.
Rheinmetall поставив Україні кілька своїх ключових розробок у галузі озброєнь. Наприклад, зенітна самохідна установка «Гепард», одне з найменувань, які концерн постачає Україні. Крім того концерн прийняв чимало замовлень від країн ЄС, які заповнюють запаси озброєнь замість тих, що були надані Україні.
У липні 2023 року Rheinmetall заявив про створення в Україні спільного підприємства з виробництва та ремонту танків.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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