Компенсація за зруйноване житло: у Дії понад 66 тисяч заявок — Finance.ua

Компенсація за зруйноване житло: у Дії понад 66 тисяч заявок

Вчора 16:11 — Особисті фінанси

Компенсація за зруйноване житло: у Дії понад 66 тисяч заявок, r2p.org.ua

Українці подали понад 66 000 заяв про пошкоджене внаслідок війни майно за допомогою додатка Дія.

Про це 11 квітня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Отримали понад 66 000 заяв про пошкоджене майно українців після 24 лютого. Дякую, що ви допомагаєте нам збирати всю інформацію для експертів та комісії, які згодом проводитимуть оцінку житла», — написав голова Мінцифри в Telegram.

Він також нагадав, що для подання заяви про пошкоджене майно потрібно:

оновити програму Дія до останньої версії;

зайти в неї та натиснути Послуги — Пошкоджене майно;

заповнити форму, вказавши всю потрібну інформацію.

Федоров наголосив, що потрібно вносити дані лише про власне житло. Одна людина не може подати заяву на весь будинок — лише на свою квартиру.

Після реєстрації повідомлення надійде інформація про початок процедури оцінки та компенсації, які визначить уряд.

«Держава робить все для того, щоб відбудувати кожен будинок. Тому ми збираємо інформацію та фіксуємо збитки, які завдала нам росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну», — підсумував міністр.

Як зазначила нардеп від Слуги народу Олена Шуляк в ефірі телемарафону, одним із пріоритетів Верховної Ради є забезпечення житлом українців, які втратили його через військову агресію рф.

За її словами, законопроект № 7198 про державну компенсацію за зруйноване внаслідок війни житло вже прийнятий у першому читанні та готується до другого.

«Ми розробляємо механізм, щоб люди, які втратили свої будинки, обов’язково отримали нові квадратні метри у тих містах та селах, які вони оберуть», — пояснила депутат.

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