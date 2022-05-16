Коли у Києві з'явиться бензин: відповідь КМДА — Finance.ua

Київська міська державна адміністрація прогнозує, що бензин на заправках у Києві в достатній для водіїв кількості з’явиться до кінця травня. Наразі влада вирішує логістичні питання для постачання пального.
Про це під час телемарафону сказав заступник голови КМДА Микола Поворозник.
«Я думаю, тиждень-два все має налагодитися. Ми вже забули, що у нас біля міста згоріли всі станції зберігання нафтопродуктів. Крім того, 90% світлих нафтопродуктів у нас ввозилося з Білорусі. Це також потрібно міняти, це також логістика. Це час. Я думаю, наприкінці місяця не буде проблем із паливом у Києві», — сказав Поворозник.
Нагадаємо, в Україні виник гострий дефіцит палива на АЗС. Аби розв’язати проблему — уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизпаливо на 40-43%. Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма зазначив, що Україна створить запас пального на декілька місяців наперед, який російські окупанти не зможуть знищити.