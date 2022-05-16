Коли у Києві з'явиться бензин: відповідь КМДА — Finance.ua

Коли у Києві з'явиться бензин: відповідь КМДА

Вчора 02:35 — Енергетика

Коли у Києві з'явиться бензин: відповідь КМДА

Київська міська державна адміністрація прогнозує, що бензин на заправках у Києві в достатній для водіїв кількості з’явиться до кінця травня. Наразі влада вирішує логістичні питання для постачання пального.

Про це під час телемарафону сказав заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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«Я думаю, тиждень-два все має налагодитися. Ми вже забули, що у нас біля міста згоріли всі станції зберігання нафтопродуктів. Крім того, 90% світлих нафтопродуктів у нас ввозилося з Білорусі. Це також потрібно міняти, це також логістика. Це час. Я думаю, наприкінці місяця не буде проблем із паливом у Києві», — сказав Поворозник.

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Нагадаємо, в Україні виник гострий дефіцит палива на АЗС. Аби розв’язати проблему — уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизпаливо на 40-43%. Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма зазначив, що Україна створить запас пального на декілька місяців наперед, який російські окупанти не зможуть знищити.

Наразі триває робота над вузлами перевантаження на залізниці та нестандартними логістичними маршрутами через порти Чорного моря, Балтики та Адріатики. Логістика постачання пального змінилася.

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