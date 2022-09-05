Кличко підтримав використання банківських карток для оплати проїзду в міському транспорті — Finance.ua

Кличко підтримав використання банківських карток для оплати проїзду в міському транспорті Вчора 15:14 — Фінтех і Картки

Кличко підтримав використання банківських карток для оплати проїзду в міському транспорті

Мер Києва Віталій Кличко підтримує запровадження можливісті оплачувати банківською картою проїзд у громадському транспорті столиці.

Про це йдеться у його відповіді на відповідну петицію громадянки Олександри Шейко.

У ній Кличко повідомляє, що порядок функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському транспорті Києва передбачає, що банківська картка «є однією із форм носія електронного квитка», який дає право на проїзд.

«Технічні засоби АСОП, які на сьогодні встановлені в рухомому складі громадського транспорту та на станціях швидкісного трамвая комунального підприємства „Київпастранс“, технічно готові до прийому оплати проїзду банківськими картками», — заявив мер.

Він зазначив, що питання впровадження та забезпечення можливості оплати проїзду на транспорті банківською карткою, як і іншими носіями електронного квитка, покладено на єдиного оператор АСОП — комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр».

«У рамках реалізації фунціоналу, що дозволить використовувати банківську картку в АСОП, повідомляємо про підтримку електронної петиції та подальшу реалізацію порушеного в електронній петиції питання», — йдеться у відповіді Кличко.

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