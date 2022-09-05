Кличко підтримав використання банківських карток для оплати проїзду в міському транспорті — Finance.ua

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Кличко підтримав використання банківських карток для оплати проїзду в міському транспорті

Фінтех і Картки
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Кличко підтримав використання банківських карток для оплати проїзду в міському транспорті
Кличко підтримав використання банківських карток для оплати проїзду в міському транспорті
Мер Києва Віталій Кличко підтримує запровадження можливісті оплачувати банківською картою проїзд у громадському транспорті столиці.
Про це йдеться у його відповіді на відповідну петицію громадянки Олександри Шейко.
У ній Кличко повідомляє, що порядок функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському транспорті Києва передбачає, що банківська картка «є однією із форм носія електронного квитка», який дає право на проїзд.
«Технічні засоби АСОП, які на сьогодні встановлені в рухомому складі громадського транспорту та на станціях швидкісного трамвая комунального підприємства „Київпастранс“, технічно готові до прийому оплати проїзду банківськими картками», — заявив мер.
Він зазначив, що питання впровадження та забезпечення можливості оплати проїзду на транспорті банківською карткою, як і іншими носіями електронного квитка, покладено на єдиного оператор АСОП — комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр».
«У рамках реалізації фунціоналу, що дозволить використовувати банківську картку в АСОП, повідомляємо про підтримку електронної петиції та подальшу реалізацію порушеного в електронній петиції питання», — йдеться у відповіді Кличко.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».
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