Kia анонсувала характеристики електричного позашляховика EV9 — Finance.ua

Kia анонсувала характеристики електричного позашляховика EV9 Сьогодні 23:34 — Технології&Авто

Kia анонсувала характеристики електричного позашляховика EV9

Kia готує до прем’єри електричний позашляховик EV9, який стане найбільшим у лінійці. Незадовго до дебюту компанія розкрила деякі технічні характеристики автомобіля. Kia EV9 очікується на ринку наприкінці 2023 року.

Характеристики містилися в анкеті, яку Kia запропонувала заповнити американським власникам Telluride — мабуть, саме вони є цільовою аудиторією EV9. В опитуванні було наведено кілька можливих модифікацій електромобіля.

Базовим вказали семимісний EV9 з 200-сильною установкою, запасом ходу 350 кілометрів і розгоном з місця до 60 миль на годину (97 км/год) за 8,9 секунди.

«Середній» позашляховик отримає таку ж установку, але буде далекобійнішим — 470 кілометрів. Він розганяється до 60 миль на годину за 8,5 секунди, а його салон розрахований на шістьох людей — з роздільними кріслами другого ряду.

Більш потужний варіант Kia EV9 буде на 400 «конячок», при цьому крутний момент варіюється в залежності від версії від 515 до 650 Нм. Заявлений час розгону топового електромобіля — 5,2 секунди.

У проміжної версії салон буде шестимісним, а найдорожчій дістанеться посадкова формула 2+2+2 та 21-дюймові диски. Запас ходу становитиме 420 або 380 кілометрів.

Телеканал 24 За матеріалами:

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