Kia анонсувала характеристики електричного позашляховика EV9 — Finance.ua

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Kia анонсувала характеристики електричного позашляховика EV9

Технології&Авто
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Kia анонсувала характеристики електричного позашляховика EV9
Kia анонсувала характеристики електричного позашляховика EV9
Kia готує до прем’єри електричний позашляховик EV9, який стане найбільшим у лінійці. Незадовго до дебюту компанія розкрила деякі технічні характеристики автомобіля. Kia EV9 очікується на ринку наприкінці 2023 року.
Характеристики містилися в анкеті, яку Kia запропонувала заповнити американським власникам Telluride — мабуть, саме вони є цільовою аудиторією EV9. В опитуванні було наведено кілька можливих модифікацій електромобіля.

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Базовим вказали семимісний EV9 з 200-сильною установкою, запасом ходу 350 кілометрів і розгоном з місця до 60 миль на годину (97 км/год) за 8,9 секунди.
«Середній» позашляховик отримає таку ж установку, але буде далекобійнішим — 470 кілометрів. Він розганяється до 60 миль на годину за 8,5 секунди, а його салон розрахований на шістьох людей — з роздільними кріслами другого ряду.
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Більш потужний варіант Kia EV9 буде на 400 «конячок», при цьому крутний момент варіюється в залежності від версії від 515 до 650 Нм. Заявлений час розгону топового електромобіля — 5,2 секунди.
У проміжної версії салон буде шестимісним, а найдорожчій дістанеться посадкова формула 2+2+2 та 21-дюймові диски. Запас ходу становитиме 420 або 380 кілометрів.
За матеріалами:
Телеканал 24
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