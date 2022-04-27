Кабмін виділив ще 2 млрд грн на єПідтримку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін виділив ще 2 млрд грн на єПідтримку

Вчора 11:27Казна та Політика
462
Кабмін виділив ще 2 млрд грн на єПідтримкуКабмін виділив ще 2 млрд грн на єПідтримку
На засіданні уряду 26 квітня було ухвалено рішення про виділення додаткових двох мільярдів гривень на програму єПідтримка, що дозволить здійснити виплату ще понад 300 тисячам громадян.
Про це повідомивпрем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він також зазначив, що в рамках цієї програми держава вже виплатила допомогу у розмірі 6,5 тис. грн для 3,6 млн українців.
«На цю програму ми направили понад 23 млрд грн, проте частина людей, які подавали заявки на допомогу останніми днями, поки що не отримали своїх виплат», — уточнив Шмигаль.
Нагадаємо, у Міністерстві економіки обіцяють завершити виплати за програмою єПідтримка всім, хто подав заявки до 1 квітня.

Довідка Finance.ua:

  • раніше у ПриватБанку пояснили причини, чому українці не отримали допомогу у 6,5 тис. грн за програмою єПідтримка;
  • також у Мінекономіки підготували відповіді на основні питання щодо виплат.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами: Корреспондент.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.