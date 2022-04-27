Кабмін виділив ще 2 млрд грн на єПідтримку — Finance.ua

Кабмін виділив ще 2 млрд грн на єПідтримку

Вчора 11:27 — Казна та Політика

Кабмін виділив ще 2 млрд грн на єПідтримку

На засіданні уряду 26 квітня було ухвалено рішення про виділення додаткових двох мільярдів гривень на програму єПідтримка, що дозволить здійснити виплату ще понад 300 тисячам громадян.

Про це повідомивпрем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він також зазначив, що в рамках цієї програми держава вже виплатила допомогу у розмірі 6,5 тис. грн для 3,6 млн українців.

«На цю програму ми направили понад 23 млрд грн, проте частина людей, які подавали заявки на допомогу останніми днями, поки що не отримали своїх виплат», — уточнив Шмигаль.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки обіцяють завершити виплати за програмою єПідтримка всім, хто подав заявки до 1 квітня.

Довідка Finance.ua:

раніше у ПриватБанку пояснили причини, чому українці не отримали допомогу у 6,5 тис. грн за програмою єПідтримка;

також у Мінекономіки підготували відповіді на основні питання щодо виплат.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.