Податкова перевіряє списки: у ПриватБанку пояснили причини затримки з виплатою 6500 грн — Finance.ua

Податкова перевіряє списки: у ПриватБанку пояснили причини затримки з виплатою 6500 грн

Вчора 17:03 — Особисті фінанси

Податкова перевіряє списки: у ПриватБанку пояснили причини затримки з виплатою 6500 грн

У ПриватБанку пояснили причини, чому українці не отримали допомогу у 6,5 тис. грн за програмою єПідтримка.

Про це пише портал «Мінфін».

Як зазначають представники банку, розпорядником коштів за цією програмою є Міністерство економіки.

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«Банк є отримувачем коштів від Міністерства економіки і здійснює зарахування на картку одразу, як тільки гроші надходять на рахунки банку», — зазначили у фінустанові.

Наразі, пояснюють фахівці ПриватБанку, є деякі затримки у фінансуванні програми, а тому слід зачекати.

Крім цього в банку повідомили, що є деякі питання по спискам громадян, які надала Державна податкова служба.

«Так сталося, що ДПС після отримання заявок від громадян повторно зробила перевірку підприємств та вилучила ті підприємства, які не підпадають під критерії виплати», — пояснюють в ПриватБанку.

Для отримання більш детальної інформації громадяни можуть звернутись до Державної податкової служби. Її контакти можна отримати за посиланням

Довідка Finance.ua

Термін прийому заявок на виплату 6,5 тис. грн. в рамках програми єПідтримка сплив 31 березня. Право на подання заявок мали офіційно працевлаштовані особи та ФОПи, які:

перебували на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в регіонах, список яких затверджений урядом (Волинська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області та м. Київ);

подали в установленому законодавством порядку податкову звітність за IV квартал 2021 р. або річну звітність за 2021 рік.

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