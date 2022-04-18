Програма єПідтримка на 6500 гривень: відповіді Мінекономіки на основні питання — Finance.ua

Програма єПідтримка на 6500 гривень: відповіді Мінекономіки на основні питання

Вчора 11:11 — Особисті фінанси

Програма єПідтримка на 6500 гривень: відповіді Мінекономіки на основні питання

В Україні діє програма виплат 6500 гривень через єПідтримку платникам податків з постраждалих від війни регіонів.

У Мінекономіки підготували відповіді на основні питання.

Чому я не отримав відповіді від Міністерства економіки?

У зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану вхідна кореспонденція, адресована Мінекономіки, приймається виключно в електронній формі на адресу meconomy@me.gov.ua. Відповіді надаються тільки в електронному вигляді на електронну пошту заявника. Тому необхідно при відправленні звернення вказувати вашу зворотну електронну адресу.

Хто формує список отримувачів коштів?

Списки отримувачів формуються Мінцифри на підставі інформації Пенсійного фонду (про застрахованих осіб) та Податкової служби (про страхувальників). Реєстри формуються засобами мобільного додатку Дія (Мінцифри) на підставі заявок отримувачів, які є у списках, та передаються Мінекономіки для здійснення виплат. Мінекономіки не має технічної можливості перевірити списки та реєстри.

Як перевірити статус заявки?

Для уточнення, чи дійсно ви потрапили до Реєстру отримувачів, необхідно звернутись до Міністерства цифрової трансформації із відповідним запитом. При цьому необхідно зазначити повністю прізвище, ім’я, по-батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Мною подано заявку, але кошти не надійшли?

Кошти найближчим часом будуть перераховані всім отримувачам, які успішно потрапили до реєстрів Програми «єПідтримка» у період з 23 по 31 березня.

Я подав заявку, але підтягнувся рахунок, що був закритий. Чи можна подати повторно заявку на отримання коштів?

Для отримання допомоги саме отримувач повинен відкрити поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги. Також слід перевірити номер поточного рахунку (за стандартом IBAN), інформація щодо якого передана банком та який наявний у мобільному додатку Порталу Дія. Умовами програми не передбачене повторне подання заявки на отримання коштів. Прийом заявок припинено 31.03.2022.

Скільки разів можна отримати допомогу в рамках Програми «єПідтримка»? Чи можу я подати заявку декілька разів?

Допомога надається отримувачу допомоги за його бажанням одноразово у розмірі 6500 гривень.

Що робити, коли відмовлено у поданні запиту?

При формуванні Реєстру отримувачів допомоги використовуються відомості, надані Пенсійним фондом України з урахуванням інформації, наданої Державною податковою службою України. Для оперативного з’ясування причин відмови у поданні запиту вам необхідно звернутись до Пенсійного фонду України.

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