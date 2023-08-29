Кабмін перерозподілив ₴1,7 мільярда на проєкти відновлення — Шмигаль Сьогодні 16:13 — Казна та Політика

Кабмін перерозподілив ₴1,7 мільярда на проєкти відновлення — Шмигаль

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про перерозподіл субвенції в 1,7 млрд грн на реалізацію проєктів відновлення в регіонах.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, передає Укрінформ.

«Безпрецедентне фінансування уряд виділив на швидке відновлення. Це понад 43 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Сьогодні ухвалюємо важливу постанову про перерозподіл субвенції в 1,7 млрд грн на реалізацію проєктів відновлення в регіонах», — сказав Шмигаль.

За його словами, це кошти Європейського інвестиційного банку, які КМУ спрямовує на підконтрольні Україні території в бюджети міських, сільських і селищних громад.

Як повідомлялось раніше, прем'єр-міністр раніше інформував про те, що цього року Україна потребує ще 17 млрд доларів на швидку відбудову енергетичної, критичної та житлової інфраструктури, а також відновлення економіки.

Довідка Finance.ua:

у Верховній Раді зареєстровано проєкт заяви про пріоритетні напрями державної політики у сфері деокупації, реінтеграції та відновлення АР Крим та м. Севастополя;

крім того, раніше президент анонсував політику трансформації для українських міст. Для кожного регіону, міста та громади України потрібна своя візіонерська політика трансформації. Це стосується і кожного звільненого від російської окупації регіону.



Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.