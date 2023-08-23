Програму «5−7−9» для відновлення енергетики буде запущено найближчим часом — глава Міненерго — Finance.ua
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Програму «5−7−9» для відновлення енергетики буде запущено найближчим часом — глава Міненерго

Кредит&Депозит
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Програму «5−7−9» для відновлення енергетики буде запущено найближчим часом — глава Міненерго
Програму «5−7−9» для відновлення енергетики буде запущено найближчим часом — глава Міненерго
Урядова програма пільгового кредитування «5−7-9» для відновлення пошкоджених російськими обстрілами енергетичних об'єктів почне працювати найближчим часом.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
«Зараз механізм розроблено, тому всі підприємства мають прискоритися, переглянути, що вже зроблено, на що їм ще потрібно. Багато з них вже вели переговори з банками. Тобто в них є розуміння, до яких банків звертатися. Зараз ми запустимо цей процес», — сказав він журналістам у вівторок.
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За словами Галущенка, коли підприємства домовляться з банками про кредити, буде ухвалено рішення про компенсацію кредитної ставки, від чого залежатиме обсяг коштів, спрямованих на здешевлення ставки за тим чи тим кредитом.
Водночас він додав, що є список підприємств, які претендують на участь у цій програмі, серед яких, зокрема, низка ТЕЦ.
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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 21 серпня 2023 року виділив 350 млн грн Міністерству енергетики для підтримання енергетичних компаній. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, кошти підуть на здешевлення кредитів, які ці компанії спрямовують на ремонт пошкодженого обладнання та проходження опалювального сезону.
На початку серпня перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко повідомляв, що обсяг фінансування за програмою «5−7-9%» для відновлення ТЕС і ТЕЦ становить 7,6 млрд грн. Він наголошував на необхідності внести до програми деякі зміни, які дадуть можливість ТЕС і ТЕЦ отримати відповідні кредити.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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