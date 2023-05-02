JPMorgan придбав збанкрутілий First Republic Bank — Finance.ua

JPMorgan придбав збанкрутілий First Republic Bank Сьогодні 11:45 — Фондовий ринок

JPMorgan придбав збанкрутілий First Republic Bank

В США відбулося третє з початку березня банкрутство банку.

Каліфорнійський департамент фінансового захисту та інновацій заявив, що встановив контроль над First Republic Bank і призначив Федеральну корпорацію страхування вкладів керувати банком.

FDIC прийняла заявку JPMorgan на активи банку. Тому JPMorgan Chase отримує всі депозити First Republic, включаючи незастраховані депозити, і «значну більшість активів», повідомляє CNBC.

Акції JPMorgan зросли на 2,6% на преринкових торгах завдяки цій новині.

«У рамках угоди 84 офіси First Republic Bank у восьми штатах знову відкриються як філії JPMorgan Chase Bank, сьогодні у звичайний робочий час», — йдеться в заяві FDIC.

Усі вкладники First Republic Bank стануть вкладниками JPMorgan Chase Bank і отримають повний доступ до всіх своїх депозитів.

«Це придбання приносить незначну користь нашій компанії в цілому, воно приносить користь акціонерам, сприяє подальшому просуванню нашої стратегії багатства та доповнює нашу існуючу франшизу», — заявив голова та генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон.

Регулятори США у спробах врятувати First Republic вели переговори щонайменше з трьома великими банками: JPMorgan, Citizens та PNC.

Після раптового краху Silicon Valley Bank у березні увага була зосереджена на First Republic як найслабшій ланці банківської системи США. Як і SVB, який обслуговував спільноту технологічних стартапів, First Republic також був спеціалізованим кредитором у Каліфорнії. Він зосереджувався на обслуговуванні багатих американців, спокушаючи їх іпотечними кредитами з низькою ставкою в обмін на те, щоб залишати готівку в банку.

Але ця модель зазнала краху після краху SVB, оскільки клієнти First Republic зняли депозити на суму понад 100 мільярдів доларів. Установи з високою часткою незастрахованих депозитів, такі як SVB і First Republic, виявилися вразливими, тому що клієнти боялися втратити заощадження в банку.

Відплив депозитів змусив First Republic Bank взяти значні позики у Федеральної резервної системи для підтримки операцій, що вплинуло на маржу компанії, оскільки вартість її фінансування зараз набагато вища. На First Republic припадало 72% усіх запозичень із дисконтного «вікна» ФРС за останній час.

Радники банку сподівалися переконати найбільші банки США знову допомогти First Republic. Одна з версій плану, оприлюдненого нещодавно, передбачала прохання до банків сплачувати ставки, вищі за ринкові, за облігації на балансі First Republic, що дало б змогу залучити капітал з інших джерел.

Але зрештою банки, які об’єдналися в березні, щоб влити 30 мільярдів доларів депозитів у First Republic, не змогли погодити план порятунку, і регулятори вжили заходів, завершивши 38-річну діяльність банку.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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