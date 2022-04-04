JPMorgan може втратити близько 1 млрд доларів через вторгнення Росії в Україну — Finance.ua

JPMorgan може втратити близько 1 млрд доларів через вторгнення Росії в Україну

Вчора 19:16 — Фондовий ринок

Глава JPMorgan Джеймі Даймон попередив, що банк може втратити близько 1 млрд доларів через вторгнення росії в Україну. Банк із активами 3,7 трлн доларів стурбований вторинним впливом війни на компанії та країни.

Про це повідомляє Reuters.

У своєму щорічному листі акціонерам голова та головний виконавчий директор найбільшого за розміром активів американського банку також закликав Сполучені Штати збільшити свою військову присутність у Європі та повторив заклик до них розробити план забезпечення енергетичної безпеки для себе та союзників.

Даймон не повідомив подробиць про суму потенційних збитків JPMorgan або про терміни, але сказав, що банк стурбований вторинним впливом російського вторгнення в Україну на компанії та країни.

«Америка має бути готова до можливості затяжної війни в Україні з непередбачуваним результатом. Ми маємо готуватися до гіршого і сподіватися на краще», — написав він.

Даймон звернувся до відносин між Сполученими Штатами та Китаєм і сказав, що Сполученим Штатам слід модернізувати свій ланцюжок поставок, щоб обмежити його обсяг постачальниками у Сполучених Штатах або включити лише «цілком дружніх союзників». Він закликав Сполучені Штати приєднатися до Транстихоокеанського партнерства (ТТП), однієї з найбільших міжнародних торгових угод у світі.

Це 17-й лист Даймона на посаді генерального директора. Хоча Даймон не єдиний генеральний директор великого американського банку, який пише подібні листи, його листи стали обов’язковими для читання серед еліти Уолл-стріт та політиків через те, як вони відображають його політичні та економічні ідеї.

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