JPMorgan прогнозує зростання індексу S&P 500 на 10% до кінця року — Finance.ua
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JPMorgan прогнозує зростання індексу S&P 500 на 10% до кінця року

Вчора 19:30Світ
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JPMorgan прогнозує зростання індексу S&P 500 на 10% до кінця рокуJPMorgan прогнозує зростання індексу S&P 500 на 10% до кінця року
Попри те, що індекс S&P 500 знизився з початку 2022 року приблизно на 7%, у JPMorgan, як і раніше, оптимістично налаштовані щодо динаміки ринку акцій цього року і очікують зростання індексу S&P 500 мінімум на 10% до кінця року.
Про це пише Markets Insider.
За словами аналітика JPMorgan Марко Колановича, ризики, пов’язані з геополітикою та макроекономічними факторами, продовжують зростати.
У зв’язку з цим він знизив мету за індексом S&P 500 на кінець року з 5050 до 4900 пунктів.
Тим не менш, Коланович вважає, що потенціал зростання S&P 500 становить як мінімум 10% до кінця року, причому більша частина цього зростання спостерігатиметься у другій половині 2022 року.
Аналітик вважає, що цьому сприятиме зниження макроекономічних та геополітичних ризиків у другому півріччі. Також Коланович не бачить ризику рецесії у США найближчим часом.
S&P 500 — фондовий індекс, у кошик якого включено 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію. Список належить компанії Standard & Poor’s, вона його і складає. Уперше був розрахований 4 березня 1957 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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