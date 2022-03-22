JPMorgan прогнозує зростання індексу S&P 500 на 10% до кінця року — Finance.ua

JPMorgan прогнозує зростання індексу S&P 500 на 10% до кінця року

Вчора 19:30 — Світ

JPMorgan прогнозує зростання індексу S&P 500 на 10% до кінця року

Попри те, що індекс S&P 500 знизився з початку 2022 року приблизно на 7%, у JPMorgan, як і раніше, оптимістично налаштовані щодо динаміки ринку акцій цього року і очікують зростання індексу S&P 500 мінімум на 10% до кінця року.

За словами аналітика JPMorgan Марко Колановича, ризики, пов’язані з геополітикою та макроекономічними факторами, продовжують зростати.

У зв’язку з цим він знизив мету за індексом S&P 500 на кінець року з 5050 до 4900 пунктів.

Тим не менш, Коланович вважає, що потенціал зростання S&P 500 становить як мінімум 10% до кінця року, причому більша частина цього зростання спостерігатиметься у другій половині 2022 року.

Аналітик вважає, що цьому сприятиме зниження макроекономічних та геополітичних ризиків у другому півріччі. Також Коланович не бачить ризику рецесії у США найближчим часом.

S&P 500 — фондовий індекс, у кошик якого включено 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію. Список належить компанії Standard & Poor’s, вона його і складає. Уперше був розрахований 4 березня 1957 року.

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