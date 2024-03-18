Інвестори зможуть одержати компенсацію за побудовані ними об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури — Шмигаль Сьогодні 09:30 — Казна та Політика

Інвестори зможуть одержати компенсацію за побудовані ними об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури — Шмигаль

Інвестори зможуть отримати компенсацію за побудовані ними об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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«Продовжуємо покращувати умови для великих інвестиційних проєктів. Затверджуємо документ, який дає можливість інвесторам одержати компенсацію за побудовані ними об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури», — сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, якщо інвестор побудував дорогу, провів воду, газ або електроенергію до свого заводу чи іншого об'єкта інвестицій, то держава компенсує йому ці витрати.

«Крім того, інвестор тепер зможе отримати й компенсацію своїх витрат за підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж. Ми про це говорили з бізнесом. Дуже важлива й принципова історія. Це дасть додаткові інвестиції і нові великі проєкти нашій економіці», — наголосив він.

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