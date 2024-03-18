Інвестори зможуть одержати компенсацію за побудовані ними об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури — Шмигаль — Finance.ua
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Інвестори зможуть одержати компенсацію за побудовані ними об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури — Шмигаль

Казна та Політика
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Інвестори зможуть одержати компенсацію за побудовані ними об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури — Шмигаль
Інвестори зможуть одержати компенсацію за побудовані ними об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури — Шмигаль
Інвестори зможуть отримати компенсацію за побудовані ними об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
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«Продовжуємо покращувати умови для великих інвестиційних проєктів. Затверджуємо документ, який дає можливість інвесторам одержати компенсацію за побудовані ними об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури», — сказав Шмигаль.
За словами прем'єра, якщо інвестор побудував дорогу, провів воду, газ або електроенергію до свого заводу чи іншого об'єкта інвестицій, то держава компенсує йому ці витрати.
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«Крім того, інвестор тепер зможе отримати й компенсацію своїх витрат за підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж. Ми про це говорили з бізнесом. Дуже важлива й принципова історія. Це дасть додаткові інвестиції і нові великі проєкти нашій економіці», — наголосив він.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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