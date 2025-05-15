Іноземці масово купують квартири в Польщі (думки експертів) — Finance.ua

Іноземці масово купують квартири в Польщі (думки експертів) Сьогодні 20:00 — Нерухомість

Іноземці масово купують квартири в Польщі (думки експертів)

Продажі квартир, придбаних іноземцями в Польщі, зростають.

Про це кажуть експерти з нерухомості, пише видання Rzeczpospolita

Так минулого року було укладено рекордну кількість угод — 17 330 загальною площею 1 008 409,75 кв. м. Роком раніше — понад 14 тисяч.

Де купують

Іноземці найчастіше купували квартири у великих містах, таких як Варшава (3535 квартир), Краків (1523) та Вроцлав (1491).

У 2023 році купівля нерухомості іноземцями становила приблизно 6 відсотків ринку продажів.

«Враховуючи той факт, що продажі у 2024 році впали, частка іноземців як покупців може зрости до трохи більше 10%», — каже Ева Палюс, головний аналітик порталу Tabelaofert Nieruchomości.

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«Найбільшу кількість приміщень (житлових та комерційних) за площею іноземці придбали у таких воєводствах: Мазовецькому (508 133,89 кв. м), Нижньосілезькому (216 377,70 кв. м) та Малопольському (123 837,27 кв. м). Аналіз даних останніх років свідчить про те, що Варшава, безумовно, є містом, де іноземці найбільше охоче купують приміщення», — відповіло Міністерство внутрішніх справ та адміністрації виданню «Rzeczpospolita».

Статистика показує, що найбільше квартир придбали українці, також багато купували білоруси, росіяни, індійці, британці та в’єтнамці. Середня площа становила 58,31 м 2 .

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«Іноземці найчастіше купують квартири для інвестицій у нових житлових масивах. Вони хочуть на цьому заробити, бо Польща — це ринок, що розвивається та орієнтований на майбутнє. Хоча є також велика група іноземців, які сюди приїхали, живуть тут уже деякий час, хочуть тут оселитися і тому вирішують купити собі квартиру», — пояснює Патрік П’єта, старший агент Hamilton May.

Іноземні інвестори найчастіше купують квартири (також оптом) за готівку, без кредитів. Патрік П’єта: «Вони думають, що Варшава дешева, бо в Києві, особливо до війни, було дорожче».

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За словами Єви Палус, вплив покупок іноземців на польський ринок наразі невеликий, хоча він може посилюватися.

«Міграційні процеси тривають, дедалі більше іноземців, які приїхали до Польщі кілька років тому, тепер хочуть придбати тут власну квартиру. Однак іноземці мають набагато більший вплив на ситуацію на ринку оренди, оскільки більшість із них починають свою пригоду в Польщі з оренди», — додає аналітик порталу Tabelaofert.

Велика кількість іноземців, які зараз проживають у Польщі, особливо громадян України та Білорусі (за оцінками, близько 2 мільйонів осіб), створює значний ринок оренди та продажу нерухомості.

На польському ринку з’явилися нові посередницькі агентства, якими керують громадяни України, і які спрямовують свою пропозицію переважно на клієнтів зі Східної Європи.

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