Інфляція в єврозоні в листопаді сповільнилася до 2,4% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Інфляція в єврозоні в листопаді сповільнилася до 2,4%

5
Інфляція в єврозоні в листопаді сповільнилася до 2,4%
Інфляція в єврозоні в листопаді сповільнилася до 2,4%
Споживчі ціни в єврозоні у листопаді збільшилися на 2,4% у річному вимірі, мінімальними темпами з липня 2021 року.
Про це йдеться у звіті статистичного управління Європейського Союзу.
У жовтні цього року інфляція у єврозоні становила 2,9% у річному вимірі.
Читайте також
Незважаючи на суттєве зниження, темпи зростання споживчих цін у регіоні все ще залишаються вищими за цільовий показник Європейського центрального банку в 2%.
Зростання цін без урахування вартості харчів та енергоносіїв (індекс CPI Core) у листопаді сповільнилося до мінімальних з квітня 2022 року 3,6%. Показник також збігся із попередніми даними та прогнозами ринку.
Читайте також
Ціни на енергоносії у листопаді впали на 11,5% (-11,2% у жовтні). Харчі, алкоголь та тютюнова продукція подорожчали на 6,9% (+7,4% місяцем раніше), вартість послуг підвищилася на 4% (+4,6% у жовтні).
Споживчі ціни у єврозоні у листопаді знизилися на 0,6% щодо попереднього місяця (+0,1% у жовтні).

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.