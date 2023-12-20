Інфляція в єврозоні в листопаді сповільнилася до 2,4% — Finance.ua

Інфляція в єврозоні в листопаді сповільнилася до 2,4% Сьогодні 05:04

Інфляція в єврозоні в листопаді сповільнилася до 2,4%

Споживчі ціни в єврозоні у листопаді збільшилися на 2,4% у річному вимірі, мінімальними темпами з липня 2021 року.

Про це йдеться у звіті статистичного управління Європейського Союзу.

У жовтні цього року інфляція у єврозоні становила 2,9% у річному вимірі.

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Незважаючи на суттєве зниження, темпи зростання споживчих цін у регіоні все ще залишаються вищими за цільовий показник Європейського центрального банку в 2%.

Зростання цін без урахування вартості харчів та енергоносіїв (індекс CPI Core) у листопаді сповільнилося до мінімальних з квітня 2022 року 3,6%. Показник також збігся із попередніми даними та прогнозами ринку.

Ціни на енергоносії у листопаді впали на 11,5% (-11,2% у жовтні). Харчі, алкоголь та тютюнова продукція подорожчали на 6,9% (+7,4% місяцем раніше), вартість послуг підвищилася на 4% (+4,6% у жовтні).

Споживчі ціни у єврозоні у листопаді знизилися на 0,6% щодо попереднього місяця (+0,1% у жовтні).

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